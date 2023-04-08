عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هرب من الزنزانة | القبض على سجين ادعى موته في تنزانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تم القبض على قاتل فر من سجن في جنوب إفريقيا بتزوير موته في تنزانيا، وظل ثابو بيستر طليقًا لمدة عام بعد أن كان يعتقد أنه مات بإضرام النار في نفسه في زنزانته في السجن.

وقد تم إطلاق عملية مطاردة الشهر الماضي بعد أن كشف تحقيق جديد بعد الوفاة أن الجثة لم تكن في الواقع له، وقد تم القبض على بيستر يوم الجمعة مع صديقته ومشتبه به ثالث وسيتم تسليمه إلى جنوب أفريقيا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة BBC البريطانية.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الثلاثة كانوا يعتزمون الفرار إلى كينيا المجاورة، ويُعرف بيستر باسم "مغتصب فيسبوك" لاستخدامه موقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، وقد أدين في عام 2012 بتهمة اغتصاب وقتل صديقته النموذجية نومفوندو تيهولو، وقبل عام ، أدين باغتصاب وسرقة امرأتين أخريين.

في مايو، ورد أنه عُثر عليه ميتًا في زنزانته بعد أن أضرم النار في نفسه على ما يبدو في مركز مانجونج الإصلاحي في مدينة بلومفونتين، ومع ذلك، بدأت وسائل الإعلام المحلية في إثارة الشكوك حول وفاة بيستر في أواخر العام الماضي، وفي مارس، فتحت الشرطة تحقيقاً جديداً في جريمة قتل بعد أن كشفت المزيد من الفحوصات أن المتوفى لم يكن بيستر - وأن الشخص المجهول الهوية قد مات من صدمة شديدة في الرأس.

اتُهم موظفو شركة G4S الأمنية المملوكة لبريطانيا ، والتي كانت تدير السجن الذي احتجز فيه ، بمساعدته على الفرار، وقالت إن ثلاثة موظفين أقيلوا على صلة بالحادث، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فشل ممثلو المنظمة في حضور اجتماع في البرلمان حول هروب بيستر، وقد تم الإبلاغ عن العديد من مشاهد بيستر خلال العام الماضي ، بما في ذلك الادعاءات بأنه كان يتسوق من البقالة في إحدى ضواحي جوهانسبرج الغنية ، وكان يعيش في قصر مستأجر هناك، وقد أثار هروب بيستر غضبًا شديدًا في جنوب إفريقيا ، التي لديها واحد من أعلى معدلات الاعتداء الجنسي في العالم.

تنزانيا جنوب افريقيا سجين مغتصب هروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

موضوعات متعلقة

إسرائيل تصادق على 6 مخططات استيطانية في الضفة الغربية

تونس تنقذ 200 مهاجر إفريقي من الغرق قبالة سواحلها

المقاومة الفلسطينية تكشف عن مواصفات صاروخ صناعة محلية هز إسرائيل

غدا.. إضراب شامل لموظفي الأونروا في قطاع غزة |تعرف على الأسباب

إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

نيجيريا تعلن عن اختطاف 85 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء

نجوم تراويح رمضان .. ظاهرة الأئمة الأطفال تجتاح المغرب وتلك قصتهم

الممرضة فلبينية ... جدل واسع داخل المغرب بسبب تصريح دبلوماسي

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تكشف حقيقة ارتباطها بعد فيلم أنا لحبيبي

غرامة مليون جنيه عقوبة استبعاد المتبرع ببلازما الدم لأسباب غير طبية

السقف وقع| إخماد حريق في "روف" كنيسة العذراء بالزاوية.. قرارات عاجلة ومعمل جنائي| القصة الكاملة

دراسة تحذر من تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اختراق كلمات المرور بسهولة

رغم وفاتها.. قصة مشهد للفنانة شيرين الطحان تجاوز المليون مشاهدة

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج نبيل عيسى وتتفق مع يسرا اللوزي

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

فيديو

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ