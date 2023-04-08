هرب من الزنزانة | القبض على سجين ادعى موته في تنزانيا

تم القبض على قاتل فر من سجن في جنوب إفريقيا بتزوير موته في تنزانيا، وظل ثابو بيستر طليقًا لمدة عام بعد أن كان يعتقد أنه مات بإضرام النار في نفسه في زنزانته في السجن.

وقد تم إطلاق عملية مطاردة الشهر الماضي بعد أن كشف تحقيق جديد بعد الوفاة أن الجثة لم تكن في الواقع له، وقد تم القبض على بيستر يوم الجمعة مع صديقته ومشتبه به ثالث وسيتم تسليمه إلى جنوب أفريقيا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة BBC البريطانية.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الثلاثة كانوا يعتزمون الفرار إلى كينيا المجاورة، ويُعرف بيستر باسم "مغتصب فيسبوك" لاستخدامه موقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، وقد أدين في عام 2012 بتهمة اغتصاب وقتل صديقته النموذجية نومفوندو تيهولو، وقبل عام ، أدين باغتصاب وسرقة امرأتين أخريين.

في مايو، ورد أنه عُثر عليه ميتًا في زنزانته بعد أن أضرم النار في نفسه على ما يبدو في مركز مانجونج الإصلاحي في مدينة بلومفونتين، ومع ذلك، بدأت وسائل الإعلام المحلية في إثارة الشكوك حول وفاة بيستر في أواخر العام الماضي، وفي مارس، فتحت الشرطة تحقيقاً جديداً في جريمة قتل بعد أن كشفت المزيد من الفحوصات أن المتوفى لم يكن بيستر - وأن الشخص المجهول الهوية قد مات من صدمة شديدة في الرأس.

اتُهم موظفو شركة G4S الأمنية المملوكة لبريطانيا ، والتي كانت تدير السجن الذي احتجز فيه ، بمساعدته على الفرار، وقالت إن ثلاثة موظفين أقيلوا على صلة بالحادث، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فشل ممثلو المنظمة في حضور اجتماع في البرلمان حول هروب بيستر، وقد تم الإبلاغ عن العديد من مشاهد بيستر خلال العام الماضي ، بما في ذلك الادعاءات بأنه كان يتسوق من البقالة في إحدى ضواحي جوهانسبرج الغنية ، وكان يعيش في قصر مستأجر هناك، وقد أثار هروب بيستر غضبًا شديدًا في جنوب إفريقيا ، التي لديها واحد من أعلى معدلات الاعتداء الجنسي في العالم.