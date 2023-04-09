سوريا.. انفجارات قوية تهز العاصمة دمشق

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات قوية هزت العاصمة دمشق، بعد فترة قصيرة من قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة على عدة مواقع في هضبة الجولان.

وقالت وكالة أنباء سوريا في بيان: "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها".

ومنذ قليل، قال جيش الاحتلال إن المدفعية الإسرائيلية تقصف سوريا بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

هجوم من الجولان

ومساء السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط صواريخ مصدرها سوريا في منطقة الجولان، وذلك بعد يومين فقط من قصف صاروخي استهدف الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وقا، في بيان مقتضب له عبر موقع "تويتر"، إن "التقرير الأولي يظهر تفعيل التنبيه في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المفتوحة بالقرب من الجولان".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التفاصيل حول تفعيل صافرات الإنذار قيد المراجعة لديه.

وبحسب مصادر عبرية، فقد سُمع دوي 3 انفجارات في منطقة جنوب الجولان عند الحدود الشمالية لإسرائيل.

بينما زعمت القناة "13" العبرية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل، حيث سقط أحدها في المناطق السورية، بينما سقط صاروخ في منطقة الجولان.

تأتي الحادثة الجديدة لإطلاق الصواريخ بعد يومين فقط من مزاعم بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

واتهمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، بسبب اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأدى إطلاق الصواريخ المزعومة إلى رد إسرائيلي محدود في جنوب لبنان، وقصف لمواقع عسكرية تتبع حركة حماس في قطاع غزة.