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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: طائرة بدون طيار قصفت مواقع في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إن طائرة بدون طيار تابعة لقواته قصفت مواقع في سوريا أطلقت منها الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال أصدر أوامر بفتح الملاجئ في منطقة الجولان المحتلة.

ومنذ قليل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالطيران هضبة الجولان المحتلة، بعد مزاعم برصد إطلاق 3 صواريخ قادمة من سوريا تجاه الأراضي المحتلة.

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من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية موقعًا في مدينة درعا السورية ردًا على إطلاق الصواريخ.

هجوم من الجولان

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط صواريخ مصدرها سوريا في منطقة الجولان، وذلك بعد يومين فقط من قصف صاروخي استهدف الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له عبر موقع "تويتر"، إن "التقرير الأولي يظهر تفعيل التنبيه في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المفتوحة بالقرب من الجولان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل حول تفعيل صافرات الإنذار قيد المراجعة لديه.

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وبحسب مصادر عبرية، فقد سُمع دوي 3 انفجارات في منطقة جنوب الجولان عند الحدود الشمالية لإسرائيل.

بينما زعمت القناة "13" العبرية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل، حيث سقط أحدها في المناطق السورية، بينما سقط صاروخ في منطقة الجولان.

تأتي الحادثة الجديدة لإطلاق الصواريخ بعد يومين فقط من مزاعم بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

واتهمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، بسبب اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأدى إطلاق الصواريخ المزعومة إلى رد إسرائيلي محدود في جنوب لبنان، وقصف لمواقع عسكرية تتبع حركة حماس في قطاع غزة.

 

حماس سوريا إسرائيل حقوق الإنسان قطاع غزة الجولان

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