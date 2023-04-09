عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسيم السيسي يكشف أسرار «بردية آني» وطريقة تهريبها للمتحف البريطاني

وسيم السيسي
وسيم السيسي

كشف عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، عن أسر ار «بردية آني» لمحاكمة الروح، والتي يبلغ طولها 24 متر، وعرضها 40 سنتيمتر، وتم سرقتها من الأقصر، وتهريبها إلى المتحف البريطاني.

وقال وسيم السيسي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن «بردية آني»، عثرت عليها أسرة عبد الرسول، وباعتها لعالم مصريات بريطاني عام 1881، وذلك العالم كان يملك مخزن في الأقصر، ووضعها في المخزن، وعلمت السلطات المصرية بذلك، فتم تشميع المخزن.

وسيم السيسي: بردية آني محاكمة الروح 

وأضاف وسيم السيسي أن المخزن كان يقع بجوار أحد الفنادق في الأقصر، فأحضرعالم المصريات وأحضر 4 من العمال ارتدوا ملابس مزارعين، واستطاعوا أن يحفروا سردابا للوصول على المخزن من الناحية الخليفة، وأحضروا البردية، وسلموها إلى العالم البريطاني.

وأوضح أن العالم البريطاني قام بتهريبها من الميناء السكندري البحري، وتم وضعها في المتحف البريطاني، مؤكدا أن بردية آني، تضم مراحل محاكمة الروح، المبنية على قانون الأخلاق الذي يحفظه كل مصري، ومصرية عن ظهر غيب، والذي من بينه: «لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقا حيوان، لم أعذب نباتًا بأن نسيت أن اسقيه ماء، لم أتعالى على غيري بسبب علو منصبي، لم أرفع صوتي على غيري أثناء الحوار، كنت أبا لليتيم».

«بردية آنى»،  مخطوطة من ورق البردى على شكل مكتوب ومصور عليها حروف هيروغليفية ورسوم توضيحية ملونة، وترجع إلى عام 1250 قبل الميلاد، أى من عصر الأسرة التاسعة عشرة فى عصر الدولة الحديثة فى مصر القديمة، فقد جمع المصريون القدماء كتابًا عبارة عن مجموعة من التعاويذ الحامية، كى يصاحب ذلك الكتاب الأفراد عند وفاتهم، يدعى كتاب "الخروج إلى النهار"، أو المعروف أكثر باسم "كتاب الموتى"، والذى كان يحتوى عادةً على عبارات وتعاويذ لمساعدة المتوفى فى حياته الآخرة، وبردية آنى هى المخطوطة التى جمعت لكاتب طيبة المدعو آنى.

الدكتور وسيم السيسي بردية آني عالم مصريات محاكمة الروح قانون الأخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

مفاجآت في تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أوسوريو

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

ترشيحاتنا

بعد إعتداء قوات الاحتلال على المصلين.. تحذير عاجل من الرئاسة الفلسطينية

زيادة جنيهان.. ننشر أسعار السجائر الجديدة بعد رفعها اليوم

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

بأمر الملك سلمان.. تعيين الأمير فهد بن سعد محافظًا للدرعية

ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج

تصعيد خطير.. الجيش الصيني يحاكي ضرب تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

لوك ناعم.. حلا شيحة تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

خالد الصاوى يكشف تطورات حالته الصحية فى أنا والقناع

فيديو

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

أخذت حكما ضده.. أشرف زكي يفتح النار على الشيخ حاتم الحويني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

اﻟﻤﺰﻳﺪ