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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم 2068 ندوة توعوية.. أبرز جهود مديرية الصحة بالفيوم خلال مارس الماضي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الصحة خلال شهر مارس الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذه القطاع وضرورة الارتقاء به، لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال شهر مارس الماضي تنفيذ 90 ندوة توعوية خلال عمل القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة، وتنظيم 8 ندوات بالتعاون مع المركز الاستكشافى، و800 ندوة على مستوى المستشفيات والإدارات الصحية حول الأمراض المنقولة بالدم، وأمراض سوء التغذية، والتغذية السليمة، وأضرار التدخين، والتدخين السلبي، وأضرار البلاستيك والهواتف الذكية والعقاقير الطبية، إضافة إلى 50 ندوة بمدارس التربية والتعليم، وندوتين بكلية الخدمة الاجتماعية عن الإسعافات الأولية، فضلاً عن تنظيم 470 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، و572 ندوة استفاد منها 7265 مريض بالادارات والمستشفيات فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأسنان، وتنظيم 54 ندوة ضمن المشاركة المجتمعية، كما قدم البرنامج الوطنى للإيدز 22 ندوة خلال شهر مارس بالتعاون مع قصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم.

وكشف وكيل وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر قد قامت بالمرور الميداني على عدد 149 منشأة طبية، تم خلالها تنفيذ 25 قرار غلق إداري، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، فيما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور الميداني على عدد 244 منشأة غذائية، وتم تحرير 155 محضر جنحة، واستصدار 860 شهادة صحية، وإعدام 866 كيلو خضراوات وفاكهة، و116 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، والتوصية بغلق 35 منشأة لعدم وجود تراخيص أو عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

ولفت وكيل الوزارة، إلي أنه تم الانتهاء من إعداد وتدريب فريق عمل طبي للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأورام، موضحاً أن المحافظة قد حصلت على المركز الثانى في مبادرة دعم صحة المرأة، كما حققت أعلى نسبة تغطية فى مبادرة الكشف المبكر عن السمعيات بنسبة تغطية 99 % من المواليد، وكذا وصول المحافظة لنسبة 100 % فى تسليم كروت الحالات الإيجابية للأنيميا والتقزم.

فيما قامت إدارة السن المدرسى بالمرور على 180 مدرسة خلال مارس، وتفعيل خدمات التوعية والمشورة بعيادات الشباب والمراهقين فى 159 وحدة، استفاد منها 70159 شاب ومراهق من عمر 10 سنوات حتي 24 سنة، كما قامت إدارة النفايات بالتخلص الآمن من 119 ألف و922 طن من النفايات الخطرة بالمحافظة.

 

 

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