آثار التدخين السلبية على صحة المرأة بثقافة الفيوم

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بمحافظة الفيوم، محاضرة بعنوان "آثار التدخين السلبية علي صحة المرأة" بالتعاون مع وحدة مكافحة التدخين التابعة لمديرية الصحة.

حاضر في الندوة محمد إسماعيل مسؤول وحدة مكافحة التدخين تحدث عن الآثار السلبية الناتجة عن التدخين كانت بداية من احتمالية إصابة المرأة بالأمراض الخطيرة والقاتلة وخصوصاً إذا كانت تتناول أدوية منع الحمل حيث تزيد احتمالية إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية المختلفة.

كما عقد قسم الثفافة العامة بالتعاون مع مكتبة والشباب بطامية ندوة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأه بعنوان " التجارب والخبرات في العمل الخدمي والاجتماعي والأدبي ودور الدولة في دعم المرأة" بمشاركة الدكتورة دينا الحادقه المدير التنفيذي لمركز الأورام بالفيوم، بالإضافة الي محاضر لنادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم بعنوان" النمو السكانى والآثار المترتبة علية"حاضرتها ايناس عبد الله مدير مكتب المجلس القومى للسكان بمدرسة التعليم الصناعى للفتيات بالحادقة.

فيما نفذت مكتبة مطرطارس الفرعية يوم ثقافي ترقية بمناسبة عيد الأم واقتراب شهر رمضان الكريم تضمن ورشة حكي عن الام وحوارات الاطفال نفذتها شيماء عباس كما تم عمل ورشة رسم عن كرت المعايده للأم و فانوس رمضان نفذتها شيماء عبدالرحمن باستخدام ورق الكارتون و الفوم وكانزات المشروبات ومقص وشمع ولوحة ورق.

كما تم عمل ورشة رسم من الفوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي نفذتها سناء قناوي والأستاذة غاده احمد لعمل فانوس رمضان باستخدام الفوم ومقص ولزق وحبل خيط.

بينما نفذت مكتبة جرفس الفرعية احتفالية بمدرسة جرفس الابتدائية بمناسبة عيد الأم وعيد الربيع تضمنت الاحتفالية ألعاب ترفيهية مع الأطفال ومسابقات في المعلومات العامة وعمل مسرحية صغيرة مع الأطفال نفذها اسماء احمد ورضا عبد الحليم، كما ناقشت مكتبة منية الحيط كتاب بعنوان" تلوث البيئة" تأليف زكى محمود بمدرسة الزهور الابتدائية ناقشه الأستاذ ياسر عبد الرحمن معرفا التلوث بأنه إلحاق الأذى والضرر بالبيئة سواء مواردها أو عناصرها بواسطة مجموعة من مسببات التلوث والتلوث يلحق تأثيرات سلبية في البيئة ويعمل على الإخلال بتوازنها ويسبب في اعتلال البيئة من حول الإنسان سواء بطريق غير مباشر او بطريق مباشر.

كما نفذت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي بعنوان "ازاى نفرح ماما" بمدرسة المجمع الابتدائية نفذتها هناء عبدالله تحدث فيها ان الام لها فضل كبير على اولادها ف علينا أن نفرحها ونكرمها ليس بالهدايا فقط ولكن يجب أن نسمع كلامها ولا نعصيها ولذلك كل عام نحتفل بعيد الأم وأوصانا ربنا سبحانه وتعالى ببرها، بينما استقبلت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مدرسة إهريت الابتدائية (رياض أطفال ) بإطسا تم تنفيذ مسابقات ترفيهية خاصة برياض الأطفال إدارتها انتصار فتحى وعرض صور ناقصة لقوة الملاحظة نفذتها عبير ناجي بالإضافة الي ورشة حكى عن قصة البحث عن نعمان والكتكوت العنيد فى المدرسة إدارتها رضا محمد ولعبة عروستى نفذتها هناء حسن الي جانب عرض مسرح عرائس حسن والذئب اداء هناء حسن ورضا محمد وعبير ناجى.





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