رحلة العمرة بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد للصحفيين

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة على النحو التالي:

١- المستوى الأول (5 نجوم) 8 أيام موعد الرحلة مكة المكرمة المدينة المنورة التكلفة للصحفي

الرباعي الثلاثي الثنائي

من 11-9

إلى 18-9 فندق انجم 5 ليالٍ بالإفطار

أمام باب الملك عبد العزيز إعمار رويال 2ليلة بالإفطار

المنطقة المركزية الشمالية 38300 41100 46000



٢- المستوى الثاني (الاقتصادي) 11يومًا

موعد الرحلة مكة المكرمة المدينة المنورة التكلفة للصحفي الرباعي الثلاثي الثنائي سيتم تحديده لاحقـًا فندق فوكو 7 ليالٍ

يبعد 1500متر ويوجد باص صلوات خاص بالفندق إعمار مكتان 3 ليالٍ بالإفطار

المنطقة المركزية الغربية يبعد 350مترًا 33450 35460 40400

الاشتراك يشمل: الإقامة في الفنادق الموضحة، الطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة.

يتاح التقسيط للصحفيين المسافرين فقط بسداد (50%) نقدًا والباقي على (10) شهور بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش في حدود ما يسمح به.

قيمة اشتراك المرافق في المستوى الأول بالغرفة الرباعية (42300جنيه)، وفي الغرفة الثلاثية (45100 جنيه) وفي الغرفة الثنائية (50000) جنيه.



قيمة اشتراك المرافق في المستوى الثاني بالغرفة الرباعية (37150 جنيهًا)، وفي الغرفة الثلاثية (39400 جنيه) وفي الغرفة الثنائية (44400) جنيه.



ملحوظة هامة: يستفيد الصحفي من الدعم بشرط عدم حصوله عليه من قبل.

الأوراق المطلوبة:

جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)من تاريخ الرحلة، عدد (2) صورة فوتوغرافية، تصريح سفر لمَن هم في سن التجنيد قبل السفر أي زيادة إضافية لتذاكر الطيران أو رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية يتحملها المعتمر.

وفى حالة إلغاء الحجز يتم خصم تكلفة الفنادق والانتقالات ورسوم التأشيرة والضرائب ورسوم بوابة العمرة بالاضافة الى غرامة استرداد تذكرة الطيران.

والحجز بدءًا من الإثنين (18/8/2025) بأولوية السداد وتسليم الأوراق بمجمع الخدمات الصحفية في الدور الأول حتى اكتمال العدد، للاستعلام ت /01095469966.