قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة العمرة بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد للصحفيين

الحج
الحج
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن قبول طلبات الاشتراك  في برنامج العمرة على النحو التالي:

١- المستوى الأول (5 نجوم) 8 أيام موعد الرحلة    مكة المكرمة    المدينة المنورة  التكلفة للصحفي 

  الرباعي    الثلاثي    الثنائي
من 11-9
إلى 18-9    فندق انجم 5 ليالٍ بالإفطار
أمام باب الملك عبد العزيز    إعمار رويال 2ليلة بالإفطار
المنطقة المركزية الشمالية    38300    41100    46000


٢- المستوى الثاني (الاقتصادي) 11يومًا
موعد الرحلة    مكة المكرمة    المدينة المنورة    التكلفة للصحفي  الرباعي    الثلاثي    الثنائي سيتم تحديده لاحقـًا    فندق فوكو 7 ليالٍ
يبعد 1500متر ويوجد باص صلوات خاص بالفندق    إعمار مكتان 3 ليالٍ بالإفطار
المنطقة المركزية الغربية يبعد 350مترًا    33450    35460    40400

 الاشتراك يشمل: الإقامة في الفنادق الموضحة، الطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة.

 يتاح التقسيط للصحفيين المسافرين فقط بسداد (50%) نقدًا والباقي على (10) شهور بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش في حدود ما يسمح به.

قيمة اشتراك المرافق في المستوى الأول بالغرفة الرباعية (42300جنيه)، وفي الغرفة الثلاثية (45100 جنيه) وفي الغرفة الثنائية (50000) جنيه.
 

قيمة اشتراك المرافق في المستوى الثاني بالغرفة الرباعية (37150 جنيهًا)، وفي الغرفة الثلاثية (39400 جنيه) وفي الغرفة الثنائية   (44400) جنيه.


ملحوظة هامة: يستفيد الصحفي من الدعم بشرط عدم حصوله عليه من قبل.

 الأوراق المطلوبة: 

جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)من تاريخ الرحلة، عدد (2) صورة فوتوغرافية،          تصريح سفر لمَن هم في سن التجنيد قبل السفر  أي زيادة إضافية لتذاكر الطيران أو رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية يتحملها المعتمر. 

وفى حالة إلغاء الحجز يتم خصم تكلفة الفنادق والانتقالات ورسوم التأشيرة والضرائب ورسوم بوابة العمرة بالاضافة الى غرامة استرداد تذكرة الطيران.

والحجز بدءًا من الإثنين (18/8/2025) بأولوية السداد وتسليم الأوراق بمجمع الخدمات الصحفية في الدور الأول حتى اكتمال العدد، للاستعلام ت /01095469966. 

عمرة المولد نقابة الصحفيين مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

أمين (البحوث الإسلامية) يتفقَّد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. 7 أدعية وردت عن السنة النبوية

الدكتور عباس شومان

تفسد الأخلاق.. عباس شومان يحذر الشباب من لعبة الروبلكس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

المزيد