قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان

هاكان تشالهان أوجلو
هاكان تشالهان أوجلو
إسلام مقلد

حسم جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، الجدل الذي أثير مؤخرًا حول دخول ناديي الهلال والنصر السعوديين في مفاوضات رسمية مع المدير الرياضي للفريق، بييرو أوسيليو، والنجم التركي هاكان تشالهان أوجلو، مؤكدًا أن ما تردد لا أساس له من الصحة.

شائعات انتقالات تهز إنتر ميلان

خلال الأيام الماضية، تداولت تقارير صحفية إيطالية أنباء تفيد بوجود اهتمام من الهلال بالتعاقد مع مدير رياضي جديد، مع وضع اسم أوسيليو ضمن أبرز المرشحين.

كما ربطت تلك التقارير بين النصر وتشالهان أوجلو، مشيرةً إلى إمكانية انتقاله لتعويض رحيل المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي غادر الفريق في الميركاتو الصيفي.

ماروتا يرد بوضوح

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، قال ماروتا: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من قِبل الهلال أو النصر لضم المدير الرياضي أو هاكان"، مضيفًا: "الاثنان باقيان مع إنتر ميلان وسيواصلان مسيرتهما بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة".

أوسيليو.. صانع صفقات إنتر

بييرو أوسيليو يُعد أحد أهم الأسماء الإدارية في الكرة الإيطالية، إذ يشغل منصب المدير الرياضي للإنتر منذ عام 2014، ونجح في إبرام صفقات مؤثرة ساهمت في عودة النادي إلى الواجهة محليًا وأوروبيًا.

كما لعب دورًا مهمًا في التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الحالي للهلال، عندما كان يقود النيراتزوري.

تشالهان أوغلو.. ركيزة أساسية في خط الوسط

أما النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو، البالغ من العمر 31 عامًا، فقد انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2021 قادمًا من ميلان، ليصبح منذ ذلك الحين أحد الأعمدة الأساسية في خط الوسط. شارك مع الفريق في 182 مباراة رسمية سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 32، مما يجعله من بين أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيلة المدرب إنزاجي.

رسالة تطمين لجماهير الإنتر

تصريحات ماروتا جاءت بمثابة رسالة طمأنة لجماهير إنتر ميلان، التي أبدت قلقًا من احتمال رحيل أوسيليو أو تشالهان أوجلو في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها أندية الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

إلا أن الإدارة الإيطالية أكدت التمسك بكوادرها الفنية واللاعبين الأساسيين لضمان استمرار استقرار المشروع الرياضي للنادي.

جوزيبي ماروتا إنتر ميلان الإيطالي إنتر ميلان الهلال النصر هاكان تشالهان أوغلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

السكر

اطمئن الآن.. استشاري تكشف أعراض مقاومة الأنسولين

مرض السكر

هل مقاومة الأنسولين تعني الإصابة بمرض السكر؟.. استشاري تكشف

بوتين

مسؤول بالمعهد الوطني الأوكراني: روسيا تطالب بوقف إطلاق النار في دونباس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

المزيد