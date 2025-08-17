رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان

حسم جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، الجدل الذي أثير مؤخرًا حول دخول ناديي الهلال والنصر السعوديين في مفاوضات رسمية مع المدير الرياضي للفريق، بييرو أوسيليو، والنجم التركي هاكان تشالهان أوجلو، مؤكدًا أن ما تردد لا أساس له من الصحة.

شائعات انتقالات تهز إنتر ميلان

خلال الأيام الماضية، تداولت تقارير صحفية إيطالية أنباء تفيد بوجود اهتمام من الهلال بالتعاقد مع مدير رياضي جديد، مع وضع اسم أوسيليو ضمن أبرز المرشحين.

كما ربطت تلك التقارير بين النصر وتشالهان أوجلو، مشيرةً إلى إمكانية انتقاله لتعويض رحيل المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي غادر الفريق في الميركاتو الصيفي.

ماروتا يرد بوضوح

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، قال ماروتا: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من قِبل الهلال أو النصر لضم المدير الرياضي أو هاكان"، مضيفًا: "الاثنان باقيان مع إنتر ميلان وسيواصلان مسيرتهما بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة".

أوسيليو.. صانع صفقات إنتر

بييرو أوسيليو يُعد أحد أهم الأسماء الإدارية في الكرة الإيطالية، إذ يشغل منصب المدير الرياضي للإنتر منذ عام 2014، ونجح في إبرام صفقات مؤثرة ساهمت في عودة النادي إلى الواجهة محليًا وأوروبيًا.

كما لعب دورًا مهمًا في التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الحالي للهلال، عندما كان يقود النيراتزوري.

تشالهان أوغلو.. ركيزة أساسية في خط الوسط

أما النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو، البالغ من العمر 31 عامًا، فقد انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2021 قادمًا من ميلان، ليصبح منذ ذلك الحين أحد الأعمدة الأساسية في خط الوسط. شارك مع الفريق في 182 مباراة رسمية سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 32، مما يجعله من بين أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيلة المدرب إنزاجي.

رسالة تطمين لجماهير الإنتر

تصريحات ماروتا جاءت بمثابة رسالة طمأنة لجماهير إنتر ميلان، التي أبدت قلقًا من احتمال رحيل أوسيليو أو تشالهان أوجلو في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها أندية الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

إلا أن الإدارة الإيطالية أكدت التمسك بكوادرها الفنية واللاعبين الأساسيين لضمان استمرار استقرار المشروع الرياضي للنادي.