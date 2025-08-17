قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعى ويشغل الشارع المصرى على خلفية ما قالته  واحدة من فنانات هذا العصر عن أن الفنانين أسياد الشعب وبأنها تعيش فى فيلا والآخرون يجرون وراءها من أجل التقاط صورة معها، كل هذا يجعلك ترفع القبعة وتنحنى احتراما وإجلالا ووقارا للفن القديم وفنانينه. ففى حوار مع النجم العالمى عمر الشريف والإعلامية هالة سرحان تحدث الشريف قائلا إنه يذكر أنه أكل الدود مخلوطا بالمش مع العمال من أجلهم ومن أجل جبر خاطرهم وقال إن العمال عندما رأوه عزموه على مشاركتهم وجبتهم وانه فكر للحظة أن يطلب منهم أن يحضر لهم مشويات وما لذ وطاب من المأكولات إلا أنه توقف عن تنفيذ الفكرة حرصا منه على عدم إيذاء مشاعرهم وأيضا لأنه أراد أن يسعدهم بجلوسه بينهم وأكله معهم مما يأكلون ، الشريف يقول عندما مددت يدى لآكل معهم رأيت الدود فى المش وقبل أن يشعر أيا منهم بقلقى غمست اللقمة ووضعتها فى فمى مؤكدا لهم سعادتى بهذا الطعام وحينها ولن أنسى ماقاله احد العمال"  هو حضرتك بتحب المش بدوده زينا  يابيه ؟" وكانت إجابتى الفورية  "طبعا هو المش من غير دود يبأه ليه طعم " ودخلت بيتى وأنا سعيد لسعادتهم وفى اليوم التالى ولأيام متتالية كنت أطلب لهم المشويات وأتناول انا المش بدوده !!

موقف آخر يحكيه الصحفى الأشهر فى عصره والمعروف بميكى ماوس عن النجم الكبير فريد شوقى فيقول ملك الترسو كان يسكن فى واحدة من عمارات مصر الشهيرة بجوار عمر أفندى وكان كلما ينزل الى عمله أو يعود منه يتزاحم عليه المواطنون ويشيدون به وبأعماله ويسلمون عليه وكان فريد سعيدا جدا بهؤلاء المحبين وكانوا فى المعظم من البائعين والبسطاء ، وفى يوم جاء من بين هؤلاء شابا كان يعمل حارسا فى عمر أفندى واقترب جدا من شوقي وحينها وكزه أحد الحراس ونهره فذهب بعيدا ولم ينتظر ردة فعل النجم الكبير الذى استاء وقام بفصل هذا الحارس وجرى وراء العامل وطيب خاطره وعرف منه أنه اشترى من راتبه كاميرا وكان يريد ان يتصور مع الملك ويرسل هذه الصورة الى أهله فى الصعيد ؛ الملك التقط الصورة مع العامل وطلب منه ان يعزمه لقضاء عطلة الاسبوع معه فى قريته فى صعيد مصر ، ويحكى ميكى ماوس الذى رافق الملك والعامل فى هذه الرحلة عن سعادة القرية كلها بملك الترسو وبالايام الجميلة التى عاشوا فيها مع نجم العصر حينذاك .. أضف الى تلك ماتناقلته ألسن وأحاديث الراحلين والحاليين عن تواضع الفنان فريد الاطرش وحرصه على مشاركة البسطاء افراحهم والوقوف معهم فى احزانهم ، ويتربع العندليب فى هذه الزاوية لما حكى عنه من كم ماأنفقه من أموال على الفقراء وملح الارض حينذاك . الزمن الجميل أنتج فنا جميلا وفنانين أجمل وأرقى اما هذه المرحلة التى تلت نكبة الربيع العربى فقد أفرزت كل ماهو مشين وسيء وبحاجة الى انتفاضة اخلاقية وتربوية لتعيد لنا مافقدناه من جمال فنى ورقى أخلاقى

وسائل التواصل الاجتماعى الشارع المصرى عمر الشريف هالة سرحان

