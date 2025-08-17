السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة تشمل صالات ضيافة وعربات فاخرة وتخفيضات بالمحطات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم "Premium Lounge" على رحلات القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعودة، على أن يبدأ تشغيلها اعتبارًا من الخميس 21 أغسطس 2025 عبر القطار رقم 905/916.

وتتيح الخدمة الجديدة مستوى متقدمًا من الراحة والتميز للركاب منذ لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، من خلال صالات انتظار مكيفة مزودة بخدمات الضيافة وشاشات العرض، إلى جانب تخصيص عربات مميزة تضم مقاعد مريحة توفر رفاهية عالية أثناء التنقل.

كما وفرت الهيئة طرقًا متنوعة لحجز الخدمة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص فريق متخصص لخدمة العملاء. ويحصل مستخدمو الخدمة على تخفيض بنسبة 10% على المشتريات والخدمات المتاحة داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها المستمر بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، بما يحقق تجربة سفر أكثر راحة وجودة على خطوط السكك الحديدية.