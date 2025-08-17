في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

يحتفل النجم كريم عبد العزيز اليوم بعيد ميلاده، صاحب الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية والذي يراه الجمهور والنقاد صاحب حالة خاصة، ومبدع يهوى السباحة في محيط مختلف عن الآخرين ، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كريم عبد العزيز.

منذ صغره عرف الفنان “كريم عبد العزيز” طريق البلاتوة ليقف منذ بداياته أمام كبار الفنانين عادل إمام وفاروق الفيشاوي وذلك بفيلم "المشبوه"، ليكتب كريم عبد العزيز أولي خطوات نجاحه وتميزه بكافة الأعمال الفنية التي قدمها ويصبح من أهم نجوم الصف الأول .

طفولة كريم عبد العزيز

بدأ النجم كريم عبد العزيز التمثيل منذ كان طفلا في الثالثة من عمره وكانت أول أدواره من خلال الأفلام التي يخرجها والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" عام 1978، مع عادل إمام ونور الشريف والفنانتين ميرفت أمين ولبلبة والفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، أما الفيلم الثاني هو "انتبهوا أيها السادة" مع الفنان محمود ياسين والفنان حسين فهمى والفنانة ناهد شريف، أما الفيلم الثالث كان امام الزعيم عادل إمام للمرة الثانية في فيلم "قاتل ما قتلش حد" وشارك في بطولته :آثار الحكيم، ايمان، عمر الحريري.

وواصل كريم مشواره الفني طفلا فقدم أبرز أعماله "المشبوه" بدور الطفل علي عام 1981، ثم غاب خمس سنوات وعاد عام 1986 يقدم شخصية كريم في فيلم "منزل العائلة المسمومة" من إخراج والده، وبطولة، فريد شوقي، نادية لطفي، سمير صبري، يسرا، تحية كاريوكا وبعدها تقرر أن يتفرغ للدراسة، ومارس في نفس الوقت لعبة كرة القدم في النادي الأهلي.

أتم كريم عبد العزيز تعليمه الأساسي باللغة الفرنسية، وحصل بعدها على الثانوية الأمريكية، وكان يحلم بدخول كلية الطيران، ولكنه تقدم بأوراقه إلى المعهد العالي للسينما قسم إخراج، رغم رفض والده الذي اعتذر وقتها عن عدم الانضمام للجنة الاختبار تجنبا للحرج، والمفاجأة أن كريم احتل المركز الأول على الدفعة.

أعمال كريم عبد العزيز

بعد تخرج كريم عبد العزيز قرر المضي قدما في طريق والده المخرج محمد عبد العزيز، وعمل بالفعل كمساعد مخرج في عدة أعمال فنية، ولكن المخرج شريف عرفة كان له رأيا آخر، فرشحه للمشاركة ببطولة فيلم "الصورة تضحك حلوة" مع النجمة الشابة وقتها منى زكي، بمواجهة الكبار أحمد زكي وسناء جميل وليلى علوي وعزت أبو عوف.

اعتمد كريم خطا خاصا في مسيرته الفنية يجمع ما بين الكوميديا الاجتماعية واستعراض معاناة البسطاء، وحقق نجاحا كبيرا ببطولة أفلام "حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، و"خارج على القانون"، و"أولاد العم"، "فاصل ونعود"، ليغيب فترة عن السينما بسبب ضعف السيناريو الذى كان يعرض عليه حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحا كبيرا ثم فيلم "نادى الرجال السرى" ليضع قدمه في تحقيق أعلى الإيرادات من خلال فيلمى “كيرة والجن” و "الفيل الأزرق" اللذان حققا أعلى إيرادات السينما المصرية.

مرض كريم عبد العزيز

روي النجم كريم عبد العزيز تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها عام 2011، ودخل على إثرها للعناية المركزة، بعد أن أخبرته طبيبه أنه سوف يموت لإصابته بـ9 جلطات في الرئة، موضحاً أنه اكتشف الأمر بالصدفة.

أوضح الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقاء له مع الإعلامي محمود سعد في برنامج Sold Out، المذاع على منصة watch it، أنه خلال رحلة علاج لوالدته في إنجلترا، بدأ بالشعور بآلام حادة في الصدر، لكنه كان يعتقد إصابته بالأنفلونزا.

وتابع قائلاً: "فجأة لقيت ألم غير طبيعي في الصدر، في الأول افتكرته برد، وبعدين عملت أشعة في المستشفى ومشيت، تاني يوم فوجئت برسائل لزوجتي لازم تجيبيه حالاً المستشفى".

وأضاف عبد العزيز: "وصلت المستشفى لقيت ناس مستنياني بره، وبيسألوني أنت إزاي واقف على رجلك؟، الدكتورة قالت لي أنا لازم أقولك أنا آسفة you will die"، موضحاً أنه كان يبلغ من العمر وقتها 36 عاماً فقط.

لفت الفنان كريم عبد العزيز، إلى أنه اكتشف إصابته بـ 9 جلطات في الرئة دون أن يشعر، مشيراً إلى أنه كان يرغب في الهروب من المستشفى في هذا الوقت، لرغبته في الذهاب لرؤية أولاده، إلا أن الطبيبة أصرت على احتجازه لمدة 4 أيام داخل العناية المركزة.

زيجات كريم عبد العزيز

عام 2002 حسم كريم الشائعات العاطفية التي ربطت بينه وبين نجمات جيله، وأعلن زواجه من الصحفية "سماح غنيم" لكن زواجهما لم يستمر، حيث انفصلا في العام التالي.

تزوج كريم للمرة الثانية عام 2005 من "هايدي هاني سرور" ابنة النائب السابق في مجلس الشعب المصري هاني سرور، ولديه منها ابنة اسمها "ملك" وولد اسمه "علي"، ويسعى دائمًا لإبعاد زوجته وأطفاله عن الأضواء والوسط الفني.

أصبح فيلم "كيرة والجن"للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت إيراداته اليوم الاثنين إلى 105 مليون جنيه في أقل من 7 أسابيع عرض، متخطياً بذلك إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى كان قد حقق إيرادات بلغت 104 مليوناً وقت عرضه في عام 2019.