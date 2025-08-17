أحمد السعدني وباسم سمرة أبرز المشيعين.. جثمان تيمور تيمور إلى مثواه الأخير

شيعت جنازة، مدير التصوير والفنان تيمور تيمور، ظهر اليوم الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وصل جثمان تيمور تيمور، قبل صلاة الظهر، واقيمت صلاة الجنازة بحضور النجوم: (أحمد السعدني، المخرج مروان حامد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، كريم الشناوي، يسري نصر الله، مصطفى عماد)، وآخرون.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

أعلنت نقابة السينمائيين أن جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع والدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير طنطاوي، وأما العزاء اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذليه بالمهندسين.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وفاة تيمور تيمور

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

رحيل تيمور تيمور

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.