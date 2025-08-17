دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي

شهدت مدينة الإسماعيلية، خطوة جديدة لدعم ناديها العريق، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موافقته على إقامة المباريات الجماهيرية للنادي الإسماعيلي على استاد القناة الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المعنية، بما يضمن التنظيم الآمن وخروج المباريات بالصورة التي تليق بتاريخ النادي وجماهيره.

دعم مالي عاجل للإسماعيلي

وخلال لقائه مع المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وجه الفريق أسامة ربيع بصرف دعم مالي عاجل قدره مليون جنيه لصالح النادي، وذلك ضمن مخصصات الدعم الرياضي التي تقدمها هيئة قناة السويس، في إطار دورها المجتمعي تجاه مؤسسات الرياضة بمنطقة القناة.

الإسماعيلي جزء من تراث المدينة

وأكد رئيس الهيئة، أن النادي الإسماعيلي يمثل ركنًا أصيلًا من التراث الرياضي والثقافي والشعبي لمدينة الإسماعيلية، ويحظى بمكانة خاصة لدى عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لدعمه ومساندته من مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

تقدير للجماهير ودعوة للالتزام

كما أعرب الفريق ربيع عن ثقته الكاملة في وعي جماهير الدراويش والتزامهم بكل التعليمات الأمنية وإجراءات السلامة، مشددًا على أن ظهور مباريات النادي الجماهيرية على استاد القناة الدولي؛ يجب أن يعكس الصورة المشرفة للنادي العريق، وأن يحافظ على الاستاد كأحد المقومات الأساسية للنهضة الرياضية في مدن القناة.

وتمنى رئيس الهيئة التوفيق لمسيرة النادي الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في أن يحقق الفريق آمال وطموحات جماهيره الكبيرة التي طالما ارتبطت بتاريخ مشرف من البطولات والإنجازات.