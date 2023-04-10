عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. تفاصيل

تابلت سامسونج Galaxy
تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق أجهزتها اللوحية المتطورة الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي سيكون على رأسها جهاز التابلت Galaxy Tab S9 Ultra ، والمرجح أن يكون أفضل تابلت في 2023 يعمل بنظام أندرويد. 

وبحسب موقع TechRadar فإن العملاق القادم من سامسونج، تابلت Galaxy Tab S9 Ultra سيضم عددا من الإمكانات الفائقة، مع أداء محسن وبرامج أحدث وتصميم أكثر متانة، كما أنه سيعمل بنفس معالج هواتف Galaxy S23 الرائدة ولكنه قد يفوقها في السرعة. 

وظهر تابلت Galaxy Tab S9 Ultra في قاعدة Geekbench مع رقم طراز SM-X916B ، حيث أظهرت البيانات أنه سيعمل مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أقوى معالج لهواتف الإندرويد في الوقت الحالي، مع نظام التشغيل Android 13

 

وسيتمتع جهاز تابلت سامسونج  Galaxy Tab S9 Ultra بأداء ألعاب أفضل في ظل الاستخدام المستمر مقارنةً بهاتف Galaxy S23 Ultra الرائد، ما سيجعله هدفا للاعبي ألعاب الفيديو، حيث يمكن للجهاز تقديم معدلات إطارات أعلى أو أداء سلس أثناء جلسات اللعب الطويلة، وفقا لـ SamMobile، وسيوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra سعة 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز في شهر أغسطس أو سبتمبر. 

 

 

 

 

 

سامسونج شركة سامسونج تابلت Galaxy Tab S9 Ultra اجهزة تابلت سامسونج أفضل تابلت في 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

النادي الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان

توترات بين الصين وتايوان تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى.. تقرير

بسبب العنف الأسري.. 3 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار بـ أمريكا

مسؤول أمريكي يكشف معلومات خطيرة عن مصدر تسريب الوثائق السرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة على إنستجرام.. سيدة تزن 600 رطل تحكي سر نزول وزنها

علامة تحذير في البول تشير إلى سرطان المثانة.. تفاصيل

المطرية وصلت العالمية.. وكالات الأنباء تتسابق لحضور النسخة الثانية من الإفطار يوم 21 رمضان

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ