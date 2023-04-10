أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. تفاصيل

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق أجهزتها اللوحية المتطورة الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي سيكون على رأسها جهاز التابلت Galaxy Tab S9 Ultra ، والمرجح أن يكون أفضل تابلت في 2023 يعمل بنظام أندرويد.

وبحسب موقع TechRadar فإن العملاق القادم من سامسونج، تابلت Galaxy Tab S9 Ultra سيضم عددا من الإمكانات الفائقة، مع أداء محسن وبرامج أحدث وتصميم أكثر متانة، كما أنه سيعمل بنفس معالج هواتف Galaxy S23 الرائدة ولكنه قد يفوقها في السرعة.

وظهر تابلت Galaxy Tab S9 Ultra في قاعدة Geekbench مع رقم طراز SM-X916B ، حيث أظهرت البيانات أنه سيعمل مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أقوى معالج لهواتف الإندرويد في الوقت الحالي، مع نظام التشغيل Android 13

وسيتمتع جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra بأداء ألعاب أفضل في ظل الاستخدام المستمر مقارنةً بهاتف Galaxy S23 Ultra الرائد، ما سيجعله هدفا للاعبي ألعاب الفيديو، حيث يمكن للجهاز تقديم معدلات إطارات أعلى أو أداء سلس أثناء جلسات اللعب الطويلة، وفقا لـ SamMobile، وسيوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra سعة 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز في شهر أغسطس أو سبتمبر.