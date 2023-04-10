3 ملايين و645 ألف جنيه.. سقوط مستريح المشروبات الغازية في سوهاج

تمكن ضباط قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط موظف في نهاية الخمسينات من العُمر؛ إثر استيلاءه من 7 مواطنين على 3 ملايين و645 ألف جنيه.

وذلك بزعم توظيفها في مجال تجارة المشروبات الغازية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد أصول تلك المبالغ المستولى عليها من المتضررين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "محمد ك م ا- 40 سنة- موظف- و6 أخرين- يقيمون دائرة القسم".

يفيد بتضررهم من المدعو "حسن ع هـ أ- 59 سنة- موظف- ويقيم دائرة قسم جرجا"؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " 3 ملايين و645 ألف جنيه؛ بزعم توظيفها في مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.