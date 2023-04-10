فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت رسالة قام بها الشيخ محمد جمال بدوي، خلال الساعات القليلة الماضية، الحزن والأسى لرواد السوشيال ميديا بعدما لقي مصرعه إثر سقوط من ارتفاع عالٍ، ليصاب بالكثير من الإصابات في العمود الفقري وفقدان الوعي.

ولفتت وصية الشيخ محمد جمال والتي أخبر بها شقيقه قبل وفاته بأيام، الأنظار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال : فسحوا بناتي في العيد وفرحوهم.

وجاءت أغلب الدعوات له بالرحمة قائلين مات الرجل الصالح فهو من أهل البذل القليلين.. هو من الرجال الذي من الصعب أن تجد مثلهم.

مات شيخنا وحبيبنا الهين اللين الرقيق .. نسأل الله أن يخلف علينا خير اللهم آمين.. مات أبو البنات نسأل الله أن يجعله في العليين.