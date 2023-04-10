الحلقة 18 من مسلسلات رمضان| خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف بـ رسالة الإمام.. الجيش يفرض سيطرته على سيناء بـ الكتيبة 101

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسلات رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



سوق الكانتو

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة، حيث يقرأ فتحي عبد الوهاب، الفاتحة مع والد فاطمة، وتواجه مي عز الدين، أمير كرارة وتسأله عن طبيعة علاقته بندى موسى.

وتخطط مي عز الدين لبيع حصتها في السوق كما تفكر في الهجرة الى والدتها وترك مصر.

عملة نادرة

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بمشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الصحراء ليلاً تبكي وترفض تقبل العزاء انتظاراً للثأر، تخبر سميرة مسعود أن نادرة محظوظة بحب شداد لها، ينهرها مسعود و يطلب منها المغادرة، تقابل دميانة نادرة لتقديم واجب العزاء لها رغم علمها ان نادرة تريد الثأر لنبيل، تطلب نادرة من دميانة أخبار الجميع بما حدث مع نبيل، تخبر دميانة إسراء بقتل عبد الجبار لنبيل، ترفض أنس سماع كلام إسراء عن والدها و تواجهه و يطلب منها عبد الجبار أن تصدقه بدلاً من أهل النجع الكارهين له، تسأله أنس لماذا الكل يكرهه ، يخبرها بقرب الانتخابات وأنها ستكون معركه بينه و بين بيت أبو عصايا و يطلب منها عدم الاستماع للشائعات و تؤكد له أنها لن تغير رأيها به.

يلوم حسن أبو عصايا على عطية أخوه بسبب عمل دعاية انتخابية باسمه في بعض النجوع رغم ترشح حسن أبو عصايا، يؤكد له عطية ان هذه الزيارات دعاية انتخابية له ويؤكد حسن أبو عصايا ان اسمه لم يذكر في هذه الدعاية الانتخابية، يطلب منه حسن انتظار دورة وعدم تتبع أفكار عادل ابنه حرصاً على تماسك العائلة امام الجميع.



يطلب مسعود من جميع افراد العائلة التعاون في الانتخابات، ويطلب عبد الجبار من سكينة ان تكون على استعداد دائم للضيوف، تتصل نفيسة بإسراء تذكرها بالمبلغ المالي، وتطلب منها اسراء ان تعطيها مهله.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 18، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، حيث تم إنقاذ حياة مصطفى الشخصية التي يقدمها "إبراهيم السمان"، بعدما قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على منزله، ولولا وجود أشقائه الثلاث رماح "جهاد سعد"، و جبر " محمد عبد الحافظ"، و ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، لاستطاع هؤلاء البلطجية من القضاء عليه، حيث استطاعوا التغلب عليهم وطردهم من منزل مصطفى، وقال حينها مصطفى لأشقائه الثلاث :"شوفتوا لو انتو مش كنتوا موجودين كان حصل إيه .. العزوة حلوا ازاي العزوة تقوي".

كما شهدت أحداث الحلقة، مباراة تمثيلية ومواجهة نارية بين بين ستهم "روجينا" وأشقائها الثلاث رماح "جهاد سعد"، و جبر " محمد عبد الحافظ"، و مصطفى "إبراهيم السمان"، في منزل مصطفى والذي طلبت منه الوقوف بجانبها ومساعدتها في الحصول على ميراثها من شقيقها الأكبر "رماح"، وتحدث مواجهة نارية بينهم، ولكن رماح يطلب من ستهم العودة معه إلي منزل والدهم والعيش فيه ، وترك منزل شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، ولكنها ترفض، إلا بعد الحصول على حقها في ميراث والدها غانم.

ضرب نار

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث الهامة .

وقامت مهرة " ياسمين عبد العزيز " بزيارة مفاجئة للمصنع حيث اتخذت قرارات جديدة .

وقررت مهرة فتح سجل تجاري للمكان وفصل العترة الذي تعدي عليها قبل الزواج ونقل مدير المصنع .

كما قررت تعيين صديقتها سحر كمديرة للمصنع في مفاجأة مدوية للجميع.

الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101 قيام قيادات الجماعة الإرهابية بقتل زوجة فتحي عبد الوهاب والذي يجسد شخصية “حكيم” قائد الجناح العسكري وذلك بعد فشل خطته في السيطرة علي الشيخ زويد وهروبه عن الجماعة.

وقرر عناصر التنظيم قتل زوجته نقطة ضعفه وإيهامه أن الذي فعل ذلك قوات الجيش في محاولة منهم لخداعه لضمان استمراره مع التنظيم ضد الجيش.

رمضان كريم 2

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رمضان كريم 2 أحداثا مثيرة حيث اصطحب كريم عفيفي زوجته الى المستشفى لتسقيط طفلها ولكنها ترفض وتلجأ لسيد رجب لإنقاذها من تنزيل طفلها، ويذهب للمستشفى على الفور وينقذها ويأخذها هي وزوجها ويعود بهما إلى المنزل.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل رمضان كريم 2 بظهور كريم عفيفي في منزله ومعه والد زوجته سامي مغاوري ويخبره بأنه يريد أن تجهض زوجته الجنين، لكن والد زوجته يرفض ذلك تماما، ويخبره بعدم مناقشة هذا الأمر مرة ثانية.

حضرة العمدة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل حضرة العمدة تصاعد فى الأحداث بشكل لافت للنظر، خاصة بعد مقابلة “سلمى” الفنانة الشابة دنيا جمعة، مع دكتورة “زين” وتجسدها الفنانة الشابة.

سالي سعيد، دكتورة علم نفس وعضو في المجلس القومي لحقوق المرأة، وصديقة حضرة العمدة صفية عارف الفارس وتجسدها روبي، وهى التي أصرت على مقابلة “زين” بـ"سلمى" لحل الأزمة النفسية التي وصلت لها الأخيرة بسبب تهديدات وملاحقة "سامر ضرغام دهيشة" ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز لها، ورفضها الزواج منه.

في الوقت ذاته عانى أحمد رزق من صداع وألم في الرأس ملازم له لدرجة انه فكر في الذهاب لاحد الدجالين.

الاجهر

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الأجهرمحاولة من باسم مغنية لقتل الفنان عمرو سعد الذي يلعب شخصية مصطفى الأجهر، بعد نجاحه في استخراج الألماس بكينيا.

وأثناء احتفال عمرو سعد مع رجاله بنجاحهم في استخراج الألماس، حاول باسم مغنية قتله على طريقة القناصة للانتقام منه، ليخرج أحمد صفوت بشكل مفاجئ ويلحق صديقه.

أطلق أحمد صفوت "ميدا"، الرصاص على باسم مغنية ليحمي عمرو سعد، الذي نظر له بكل امتنان وثقة بأنه كان يعلم معدنه الأصيل، وأنه نفذ وصية والده المعلم السعداوي بتربية ابنه من جديد.

المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 18 تطور جديد فى الأحداث حيث يطلب صابر المداح “حمادة هلال” من تاج “يسرا اللوزي” أن تبتعد عنه وقال لها لا أرغب فى مساعدتك لى.

بينما تحاول أحلام “رانيا فريد شوقى” أن تساعد زين “محمد عز” فى عودته إلى رحاب “هبة مجدى” وذلك بمجرد طلاقها من صابر المداح.

أما الدكتور إبراهيم “خالد زكى” يخبر صابر بأنه وصل إلى الخريطة الكاملة وهى خريطة لمقبرة فرعونية ولكن لا يعلم مكانها حتى الآن.

ويقوم صابر يتهدئة أمينة “سلمى ابو ضيف” بعد أن يهاجمها الجن مجددا وذلك بمجرد قراءته عدد من ايات القرآن الكريم.

ويطلب هايم “محمد رياض” من مساعده أن يتخلص من هبة “هلا السعيد” شقيقة صابر كما أنه يواصل مع حسن “خالد سرحان” فتح المقابر الأثرية التى تتواجد فى ارض البلد حيث يقنعه مساعدوه بضرورة قتل رجل ما من أجل فتح المقبرة الأثرية.

ويحاول الدكتور إبراهيم أن يصور فيديو عبر حسابه على اليوتيوب الا انه يتعرض إلى بعض الأمور غير المنطقة التى تعطل تصوير الفيديو حتى يظهر له وليد أو عماد “تامر شلتوت”.

اكس لانس

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل إكس لانس - الذي يعود الفنان محمد سعد من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات- العديد من الأحداث.

وتمكن المحامي- الذي وكله حسن “حسام داغر”- من رد طليقته إليه، ثم عاد ليبتزها بأن تدفع له مليون جينه؛ مقابل حصولها على الطلاق مرة أخرى، أو الانتقال للإقامة مع زوجها في منزل والده، لكن المحامي الخاص بها، بدأ تنفيذ خطة؛ لتحصل على الطلاق مجددا.

أما كالبظ (أحمد فتحي) فقد حمل مفاجأة للحناوي (محمد سعد)، وهي أن حمود المنشاري، ما زال حيا ولم يقتل.

جعفر العمدة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة اشتعال الخلاف بين عائلة فتح الله وجعفر العمدة.

وأخبر نعيم ؛ ابن عمه جعفر العمدة بما حدث وبزواج شوقي ووداد حيث قرر ان يعود لمصر ويقطع إجازته في لبنان .

في الوقت الذي شاهد فيه سيد طليقته وداد وهي ترقص لشوقي فتح الله ليذهب اليه وكاد ان يطعنه بالسكين ولكن قام شوقي فتح الله بضربه.

وبعد ذلك يضرب شوقي فتح الله؛ كلا من نعيم وسيد أمام أهل الحارة.



كشفت الحلقة سر كيفية زواج وداد من شوقي فتح الله.

جميلة

وجاءت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جميلة ، مثيرة ، حيث قامت جميلة بالذهاب الى الممرضة الفت ، للتاكد اذا ما كان شريف هو من قام بارسال الرجل الكجهول لخداعها ام لا ، ولكن اتضح ليس له علاقة بهذا الامر .

الكبير اوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18، يقوم حزلقوم (أحمد مكي) بشراء مصنع الشرابية للشرابات، ويلتقي مع مدير المصنع (أمجد عابد)، الذي يخبره بأن فريق المصنع لديه مباراة مهمة في دوري الدرجة الثانية.

ويذهب حزلقوم إلى الاستاد لمشاهدة مباراة فريقه، ويتفاجئ أن الفريق المنافس ملك رجل أعمال ند له، فيدخل معه في رهان على السيارة التي يمتلكها.

ويستقبل فريق حزلقوم 3 أهداف في الشوط الأول من المباراة، ثم يذهب إلى غرفة خلع الملابس ويخبر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز، ولكن المباراة تنتهي بالخسارة (5-0)، ويخسر حزلقوم سيارته في الرهان.

رسالة الأمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18 تطور جديد فى الأحداث حيث قرر الإمام الشافعى “خالد النبوى” أن يعيد كتاب بغداد على أن يطلق عليه كتاب مصر حيث يقوم بإضافة بعض الأمور عليه.

بينما تبكى هند “سلمى أبو ضيف” بسبب أنها لم تستطع أن تهرب من المنزل لتتزوج من عمرو “رامز أمير” وتضع إلى أوامر خالها جلال الدين الذى يزوجها من شقيق زوجها الراحل.

يلجأ عمرو “رامز أمير ” إلى الإمام الشافعى من أجل منع زواج هند من شقيق زوجها الراحل خاصة أنها مرة على هذا الأمر من جانب خالها جلال الدين وأنها ترغب فى الزواج من عمرو ويوقف الإمام الشافعى مراسم إتمام الزواج بحجة لابد من الحصول من هند على الموافقة بذاتها.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 18، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18، يتم إنقاذ والدة حامد (أحمد فهمي) من تتبع رجال مسعود (عمرو عبد الجليل) بعد موافقة الأول على إعطاء شقة في منزله لجماعة الإخوان المحظورة، فيقوموا الجماعة المحظورة بحماية منزل حامد.

وتشهد الحلقة 18 لمسلسل سره الباتع، اكتشاف حامد حب شقيقته لابن خالتها، بعدما يعثر على هاتف الأخير في منزله.

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 18، يقوم حامد (أحمد السعدني) بالتخطيط، لاقتحام القلعة لقتل الجنرال الفرنسي بيلو، والثأر للشيخ سليم (خالد الصاوي) وتنفيذ عهده لـ صافية (حنان مطاوع).