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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 17.. مشهد تقديم الكفن يثير الجدل وحمزة العيلى يواسي أروى جودة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر حسنة “أروى جودة” أن تفتح الدكان الخاص بها لشغل نفسها فيما تحبه بعد أن فقدت زوجها ويأتى لها السرى “حمزة العيلى” الذى يقع فى حبها ولكنه لم يصرح لها بهذا ويطلب منها وصفة للنوم بحجة أنه دائما باله مشغول بالتفكير. 

وتطلب السيدة نفيسة “فرح بسيسو” القائد السرى “حمزة العيلى” حيث تحاول أن تفك كرب أم تبحث عن ابنها ولم تجده ولذلك ترسل للسرى حتى يبحث عنه. 

بينما يرغب الإمام الشافعى “خالد النبوى” تدوين كل ما وصل اليه واجتهد فيه فيما يخص الدين كما يرغب فى تدوين كل ما وصل اليه من مخطوطات تراثية لجميع الصحابة والعلماء. 

وفى مشهد أقرب إلى مشاهد الثأر فى الصعيد يقدم ابن العباسى كفنه إلى اهل مساعد قائد الأحواف شكلب “أحمد عبد الله محمود الذى قتله غدرا ويظهر العباسى مع ولده وقائد الأحواف صهيب ”محمد علاء" ولكن يقرر اهل شملب العفو عن ابن العباسى على أن يغادر البلاد. 

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا. 

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