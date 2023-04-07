رسالة الامام الحلقة 16.. أمير صلاح الدين يحرج خالد النبوي

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 تطورات جديدة فى الأحداث، حيث أحرج الشيخ إدريس “أمير صلاح الدين” الإمام الشافعي “خالد النبوى” بسؤال عن الحجة والدليل فى دين الله، ليرد عليه الشافعى، قائلا “كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين ليرد عليه إدريس قائلا ”وما دليلك"، ليرد عليه الشافعى “هل تريد دليلا على إجماع المؤمنين حجة فى دين الله”، ليرد عليه إدريس “أريد دليلا من كتاب الله”.

بينما يملا الحزن وجه حسنة “أروى جودة” بعد أن فقدت حبيبها “نور محمود” والبرغم من ذلك لم تدخل حسنة فى البكاء، حيث يبددو عليها حالة من الصدمة الشديدة.

أما فاطمة ابنة الإمام الشافعى والتى تعمل بمنزل السيدة نفيسة “فرح بسيسو” حاولت التقرب من السيدة نفسية بسؤالها عن حياتها وأحوالها.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.