أخبار الفن.. عصام كاريكا يفضح أكاذيب رامز جلال وانهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير.. عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

كشف الفنان عصام كاريكا بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الفنان رامز جلال الجديد، والذى يعرض حاليا فى رمضان بعنوان “رامز نيفر إند”.

وأوضح عصام كاريكا لقائه على قناة "القاهرة اليوم"، أن هناك بعض الضيوف الذين كانوا يعلمون بطبيعة المقلب، ولكن عند ظهوره فى البرنامج أقسم بأنه لا يعلم شيئا عنه.

وقال عصام كاريكا إن صديقه الذى ظهر فى أول 5 حلقات من البرنامج أخبره عن هذا الأمر.

فريدة سيف النصر: كنت قلقة بسبب شخصية سكينة فى عملة نادرة

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر ، عن قلقها من دور سكينة بمسلسل عملة نادرة والذى يعرض حاليا فى رمضان الحالى.

وقالت فريدة سيف النصر، فى تصريح خاص لصدى البلد : انتابنى بعض القلق بسبب ظهور الشخصية بدون مكياج ولكن طبيعة الشخصية تحتاج لهذا الأمر وأرى أننى فى خدمة العمل والشخصية كممثلة، وقد ظهرت من قبل بدون مكياج فى مسلسل "بدون ذكر أسماء" من خلال شخصية سيدة صاحبة المستودع، وأتصور أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير فى نجاح الشخصية، وتركت علامة مع الجمهور، وأتوقع نفس النجاح فى شخصية سكينة بمسلسل "عملة نادرة"، وأتمنى أن يكتب النجاح للعمل ككل وليس دورى فقط.

مجنون ومسخرة.. تعليق ناري من حلا شيحة على برنامج رامز جلال

نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن برنامج رامز جلال الذى يعرض فى رمضان ويحمل اسم “رامز نيفر اند”.

وقالت حلا شيحة عن رامز جلال : "مجنون ومسخرة".

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

انهارت والدة الفنانة دينا الشربيني من البكاء الشديد فى اول ظهور لها وذلك أثناء تشييع جثمان زوجها إلى مثواه الأخير بعد رحيله أمس.

تكريم محمد منير وبيومى فؤاد ومنى عبد الغنى في احتفالية هل هلالك

يكرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عدد من رموز الفن والإبداع وذلك فى إطار احتفالية بعنوان هل هلالك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

ويعد من بين المكرمين الكينج محمد منير والفنان بيومى فؤاد والفنانة منى عبد الغنى وغيرهم.

الحزن يخيم على دينا الشربيني لحظة وصول جثمان والدها إلى مسجد المشير| فيديو وصور

وصل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، إلي مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، منذ قليل؛ استعدادا لصلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر.

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء على الفنانة دينا الشربيني، لحظة وصول جثمان والدها إلى المسجد، وساندها عدد من الأهالي والأقارب.

عمرو دياب ينعى والد دينا الشربيني

نعي الفنان عمرو دياب، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.