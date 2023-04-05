عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عصام كاريكا يفضح أكاذيب رامز جلال وانهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

رامز جلال
رامز جلال

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير.. عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال
كشف الفنان عصام كاريكا بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الفنان رامز جلال الجديد، والذى يعرض حاليا فى رمضان بعنوان “رامز نيفر إند”.  

وأوضح عصام كاريكا لقائه على قناة "القاهرة اليوم"، أن هناك بعض الضيوف الذين كانوا يعلمون بطبيعة المقلب، ولكن عند ظهوره فى البرنامج أقسم بأنه لا يعلم شيئا عنه.

وقال عصام كاريكا إن صديقه الذى ظهر فى أول 5 حلقات من البرنامج أخبره عن هذا الأمر.

فريدة سيف النصر: كنت قلقة بسبب شخصية سكينة فى عملة نادرة
كشفت الفنانة فريدة سيف النصر ، عن قلقها من دور سكينة بمسلسل عملة نادرة والذى يعرض حاليا فى رمضان الحالى.

وقالت فريدة سيف النصر، فى تصريح خاص لصدى البلد : انتابنى بعض القلق بسبب ظهور الشخصية بدون مكياج ولكن طبيعة الشخصية تحتاج لهذا الأمر وأرى أننى فى خدمة العمل والشخصية كممثلة، وقد ظهرت من قبل بدون مكياج فى مسلسل "بدون ذكر أسماء" من خلال شخصية سيدة صاحبة المستودع، وأتصور أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير فى نجاح الشخصية، وتركت علامة مع الجمهور، وأتوقع نفس النجاح فى شخصية سكينة بمسلسل "عملة نادرة"، وأتمنى أن يكتب النجاح للعمل ككل وليس دورى فقط.

مجنون ومسخرة.. تعليق ناري من حلا شيحة على برنامج رامز جلال
نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن برنامج رامز جلال الذى يعرض فى رمضان ويحمل اسم “رامز نيفر اند”.

وقالت حلا شيحة عن رامز جلال : "مجنون ومسخرة".

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها
انهارت والدة الفنانة دينا الشربيني من البكاء الشديد فى اول ظهور لها وذلك أثناء تشييع جثمان زوجها إلى مثواه الأخير بعد رحيله أمس.

تكريم محمد منير وبيومى فؤاد ومنى عبد الغنى في احتفالية هل هلالك
يكرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عدد من رموز الفن والإبداع وذلك فى إطار احتفالية بعنوان هل هلالك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

ويعد من بين المكرمين الكينج محمد منير والفنان بيومى فؤاد والفنانة منى عبد الغنى وغيرهم.

الحزن يخيم على دينا الشربيني لحظة وصول جثمان والدها إلى مسجد المشير| فيديو وصور
وصل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، إلي مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، منذ قليل؛ استعدادا لصلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر.

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء على الفنانة دينا الشربيني، لحظة وصول جثمان والدها إلى المسجد، وساندها عدد من الأهالي والأقارب.

عمرو دياب ينعى والد دينا الشربيني
نعي الفنان عمرو دياب، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

الفنان عصام كاريكا الفنان رامز جلال رامز جلال فريدة سيف النصر حلا شيحة دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

موضوعات متعلقة

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

فريدة سيف النصر: كنت قلقة بسبب شخصية سكينة فى عملة نادرة

مجنون ومسخرة.. تعليق ناري من حلا شيحة على برنامج رامز جلال

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

بعد إصابته في جفن العين.. رسالة من أحمد السعدني إلى خالد يوسف

مسابقة بين طلاب كليات الفنون لتصميم بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تكريم محمد منير وبيومى فؤاد ومنى عبد الغنى في احتفالية هل هلالك

المداح الحلقة 14.. حمادة هلال يواجه شبيهه الجن فى مشهد مخيف

ترشيحاتنا

هجوم بفأس..مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم على حضانة بالبرازيل

حشيش بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط تجار الكيف بالإسكندرية

للمرة الرابعة والأخير.. الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لإرسال بياناتهم

استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

خطوات ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة والغير مرخصة

بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأقصى.. فلسطين تطالب بالتدخل العاجل للمجتمع الدولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ساجدا.. سأل الله حسن الخاتمة قبل رمضان فاستجاب له في أيام المغفرة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. احرص على تجنب هذه الأشياء

بوتكس وفيلر.. شاهد صور شادي شامل المثيرة للجدل قبل وبعد عمليات التجميل

عامل درج للفلوس| أجنبي يعلم طائرًا السرقة من خارج المنزل.. صور

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ