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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب ينعى والد دينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني

نعي الفنان عمرو دياب، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

يذكر أنه شارك موسى عيسى المنتج الفني ومدير أعمال الهضبة عمرو دياب في دفتر عزاء والد الفنانة دينا الشربيني. 

ونشر مدير أعمال عمرو دياب نعي والد الفنانة دينا الشربيني عبد حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل عقب إعلان وفاته. 

وكشفت الفنانة صبا مبارك مكان جنازة ودفن والد صديقتها الفنانة الشربيني في بيان نعي لها عبر حسابها على تطبيق  انستجرام منذ قليل.

وكتبت صبا مبارك:"توفي الى رحمة الله تعالى:  محمد الشربيني والد ريهام ونشوى ويوسف ودينا الشربيني. للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير".

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