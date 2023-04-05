تشييع جنازة والد دينا الشربيني اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها منذ قليل، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام، موضحة موعد الجنازة ومكان تشييع الجثمان.

وكتبت دينا الشربيني عبر انستجرام، :" توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، وصلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

انتهى أمس عرض مسلسل دينا الشربيني كامل العدد، ويتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله