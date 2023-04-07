إكس لانس الحلقة 16 .. محمد سعد يُلقن علقة ساخنة من العصابة

أذيعت الحلقة ال 16 من مسلسل إكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية . حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميديا .

حيث شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل إكس لانس العديد من الاحداث الكوميدية ، منها قيام العامل لدى حناوي فى الورشة “ حسام داغر ” من توكيل محامي ليرد زوجته اللبنانية ، من أجل الحصول على أموال إضافية منها .

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

إما حارس العقار الخاص بحناوي “ حسن عبد الفتاح ” ، فقد أكتشف حناوي “ محمد سعد ” سرقته له ، وقد لقنه علقة ساخنة .

فيما قامت العصابة بضرب الحناوي “ محمد سعد ” بسبب عدم تسليم الموبيل لهم .

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالإضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :



ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :



تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .