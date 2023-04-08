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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 17 .. أمير كرارة يشتري محل في السوق

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام أمير كرارة، بشراء محل في السوق يكون خاص به، ليباشر تجارته.

بينما يذهب إليه فتحي عبد الوهاب، ليستفزه ويقول انه اصبح كبير السوق، وانه سوف يهدده دائماً ولن يتركه يعمل في سلام. 

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

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كما يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

سوق الكانتو أمير كرارة فتحي عبد الوهاب DMC قناة DMC حسين المنباوى ثراء جبيل

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