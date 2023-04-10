عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان .. فيلم "هارلي" يضع محمد رمضان في ورطة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي: 

خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

أكد الفنان شريف سلامة، أنه يخوض بطولة مسلسل قصير، سيعرض الفترة المقبلة على منصة "Netflix“.

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في إحدى المستشفيات.

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع كلبها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

الحلقة 18 من مسلسلات رمضان| خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف بـ رسالة الإمام.. الجيش يفرض سيطرته على سيناء بـ الكتيبة 101

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسلات رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بدء وحدة تصوير ثانية للانتهاء من مشاهد «سوق الكانتو»

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهده في مسلسل “سوق الكانتو” بصحبة فريق العمل للإنتهاء من تصوير الاحداث.

الصندوق الحلقة 4 .. داش وقاسم والمفتي يقتحمون فيلا خالد كمال

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbcمصر، اقتحام ياسين (أحمد داش) ومعه أصدقاؤه فيلا العجمي بحث عن أروى (ريهام عبد الغفور) بعدما جمعوا علامات من داخل الصندوق وصلوا بها هناك، وظن ياسين بأنه سيجد أروى بفيلا زوجها ولكنه لم يجد أحدًا، وخرج منها بصعوبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

موضوعات متعلقة

خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

الحلقة 18 من مسلسلات رمضان| خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف بـ رسالة الإمام.. الجيش يفرض سيطرته على سيناء بـ الكتيبة 101

بدء وحدة تصوير ثانية للانتهاء من مشاهد «سوق الكانتو»

مسلسل تلت التلاتة.. غادة عبد الرازق تواجه زوجها بقتل شقيقتها

سوق الكانتو الحلقة 18 .. مي عز الدين تواجه أمير كرارة وتتهمه بالكذب

تحت الوصاية الحلقة 3 .. منى زكي تبدأ في العمل على المركب

مسلسل تلت التلاتة الحلقة 2.. زوج غادة عبد الرازق يقتل شقيقتها

أخبار الفن| تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان.. مشاهد في عزاء شيرين الطحان

ترشيحاتنا

قبل شهر من موعدها.. قصر باكنجهام يكشف تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز

نقل اثنين للمستشفى.. خروج قطار جديد عن مساره في أمريكا| تفاصيل

أخبار التكنولوجيا| أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. و6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك لفيروسات وبرامج ضارة

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل

الصراع لم ينته.. محامي عبدالله السعيد يكشف خطوات تصعيدية مثيرة ضد الأهلي

وزيرا التعليم والثقافة يزوران مدرسة النصر للغات لحضور فقرات مسرحية وفنية للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ