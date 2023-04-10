أخبار الفن| حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان .. فيلم "هارلي" يضع محمد رمضان في ورطة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:

خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

أكد الفنان شريف سلامة، أنه يخوض بطولة مسلسل قصير، سيعرض الفترة المقبلة على منصة "Netflix“.

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في إحدى المستشفيات.

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع كلبها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

الحلقة 18 من مسلسلات رمضان| خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف بـ رسالة الإمام.. الجيش يفرض سيطرته على سيناء بـ الكتيبة 101

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسلات رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بدء وحدة تصوير ثانية للانتهاء من مشاهد «سوق الكانتو»

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهده في مسلسل “سوق الكانتو” بصحبة فريق العمل للإنتهاء من تصوير الاحداث.

الصندوق الحلقة 4 .. داش وقاسم والمفتي يقتحمون فيلا خالد كمال

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbcمصر، اقتحام ياسين (أحمد داش) ومعه أصدقاؤه فيلا العجمي بحث عن أروى (ريهام عبد الغفور) بعدما جمعوا علامات من داخل الصندوق وصلوا بها هناك، وظن ياسين بأنه سيجد أروى بفيلا زوجها ولكنه لم يجد أحدًا، وخرج منها بصعوبة.