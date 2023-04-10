عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

شريف سلامة
شريف سلامة

أكد الفنان شريف سلامة، أنه يخوض بطولة مسلسل قصير، سيعرض الفترة المقبلة على منصة "Netflix“.

وقال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “لدي مسلسل مع الفنان آسر ياسين، والفنان محمود حميدة والفنانة شيرين رضا، وعدد كبير من النجوم، المسلسل عبارة عن 8 حلقات وسيعرض على Netflix، من إخراج السدير مسعود، وإنتاج محمد مشيش”.

خاص| شريف سلامة: وجود إسعاد يونس ضمن نجاح مسلسل كامل العدد

خاص| شريف سلامة: بعد كامل العدد دينا الشربيني أصبحت صديقة عزيزة

وكان شريف سلامة قد خاض السباق الرمضاني بمسلسله “كامل العدد” الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

مسلسل كامل العدد 

وتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة Netflix الفنان آسر ياسين شيرين رضا محمد مشيش مسلسل كامل العدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

قرار عاجل في السعودية بشأن حضور الطلاب إلى المدارس| تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

موضوعات متعلقة

الحلقة 18 من مسلسلات رمضان| خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف بـ رسالة الإمام.. الجيش يفرض سيطرته على سيناء بـ الكتيبة 101

بدء وحدة تصوير ثانية للانتهاء من مشاهد «سوق الكانتو»

مسلسل تلت التلاتة.. غادة عبد الرازق تواجه زوجها بقتل شقيقتها

سوق الكانتو الحلقة 18 .. مي عز الدين تواجه أمير كرارة وتتهمه بالكذب

تحت الوصاية الحلقة 3 .. منى زكي تبدأ في العمل على المركب

مسلسل تلت التلاتة الحلقة 2.. زوج غادة عبد الرازق يقتل شقيقتها

أخبار الفن| تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان.. مشاهد في عزاء شيرين الطحان

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

ترشيحاتنا

ارتفاع في أسعار النفط عالميا مع بداية معاملات اليوم

خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج .. حجاج الجمعيات الأهلية

رسميا .. الكشف عن رام الكهربائية 2025 الجديدة كلياً

6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك الذكي لفيروسات وبرامج ضارة

مفاجأة مدوية لجمهور الأهلي قبل مباراة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ