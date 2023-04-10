خاص| شريف سلامة يكشف تفاصيل مسلسله الجديد على Netflix

أكد الفنان شريف سلامة، أنه يخوض بطولة مسلسل قصير، سيعرض الفترة المقبلة على منصة "Netflix“.

وقال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “لدي مسلسل مع الفنان آسر ياسين، والفنان محمود حميدة والفنانة شيرين رضا، وعدد كبير من النجوم، المسلسل عبارة عن 8 حلقات وسيعرض على Netflix، من إخراج السدير مسعود، وإنتاج محمد مشيش”.

وكان شريف سلامة قد خاض السباق الرمضاني بمسلسله “كامل العدد” الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

مسلسل كامل العدد

وتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.