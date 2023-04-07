الصندوق الحلقة 2 .. أحمد داش يتوصل لوالدة ريهام عبد الغفور

يستكمل كل من أحمد داش وعلي قاسم وأروى جودة في الحلقة الثانية من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbc مصر، البحث حول حياة الصحفية أروى“ ريهام عبد الغفور ” حتى ينقذ حياتها، ليذهب إلى الجريدة التي كانت تعمل بها ويجمع تفاصيل حول يومها الأخير قبل أن تختفي، ويكتشف وفاة ابنها وآخر صديقة زارتها.

وتابع ياسين (أحمد داش) البحث، ليزور والدة أروى، التي أخبرته أنها لم ترَر صديقة أروى ولا مرة ولا تعرفها حتى، وأنها في الفترة الأخيرة كانت تمتنع عن الحديث مع أي شخص وجرحت نفسها بسلاح أبيض عمدًا، ليظل ياسين وأصدقاؤه مهتمين بقصة أروى، ويكملون بحثهم، لا يعلمون أن هناك من يراقبهم من بعيد.

أما والدة ياسين “ سماح أنور ” فتعاني التعب الشديد ، ورغم ذلك تحاول ان تستكمل العقود الخاصة بالمركز الخيري.

وصبت اسرة يوسف “ علي قاسم” الغضب عليه بعدما تلقت خطاب فصله بشكل نهائي من الجامعة .

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دوره في فيلم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال؟! موسم رمضان 2022