عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصندوق الحلقة 2 .. أحمد داش يتوصل لوالدة ريهام عبد الغفور

مسلسل الصندوق
مسلسل الصندوق

يستكمل كل من أحمد داش وعلي قاسم وأروى جودة في الحلقة الثانية من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbc مصر، البحث حول حياة الصحفية أروى“ ريهام عبد الغفور ” حتى ينقذ حياتها، ليذهب إلى الجريدة التي كانت تعمل بها ويجمع تفاصيل حول يومها الأخير قبل أن تختفي، ويكتشف وفاة ابنها وآخر صديقة زارتها.

وتابع ياسين (أحمد داش) البحث، ليزور والدة أروى، التي أخبرته أنها لم ترَر صديقة أروى ولا مرة ولا تعرفها حتى، وأنها في الفترة الأخيرة كانت تمتنع عن الحديث مع أي شخص وجرحت نفسها بسلاح أبيض عمدًا، ليظل ياسين وأصدقاؤه مهتمين بقصة أروى، ويكملون بحثهم، لا يعلمون أن هناك من يراقبهم من بعيد.

أما والدة ياسين “ سماح أنور ”  فتعاني التعب الشديد ، ورغم ذلك تحاول ان تستكمل العقود الخاصة بالمركز الخيري. 

وصبت اسرة يوسف “ علي قاسم” الغضب عليه بعدما تلقت خطاب فصله بشكل نهائي من الجامعة . 

الصندوق الحلقة 1..أحمد داش يتوصل لهاتف محمول برفقة هدى المفتي وعلي قاسم

ريهام عبد الغفور ضيف شرف مسلسل «الصندوق»

  

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دوره في فيلم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال؟! موسم رمضان 2022

الصندوق احمد داش هدي المفتي ريهام عبد الغفور منصة شاهد مسلسل الصندوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تسريب وثائق سرية أمريكية جديدة عن أوكرانيا

أحمد العوضي: الأدوار الصعيدية صعبة ومسلسل ضرب نار قوي ومختلف

دعوة علنية من الرئيس السيسي لـ قادة العالم .. تحذير عاجل من الأرصاد.. الفنان محمد حسني ينهار على الهواء| توك شو

بعد واقعة الدهس في تل أبيب..قوات الإحتلال تطلق النارعلى شابين من جنين

عزة مصطفى: المطرية وصلت العالمية بأهلها الجدعان

عزة مصطفى تكشف تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على شوربة الكرفس ؟

بين البساطة والجرأة.. تسريحات أسماء جلال في الهرشة السابعة تثير الجدل

لسحور مميز.. طريقة عمل البان كيك بالبطاطس

ليست المطرية وحدها | مشاهد خطفت قلوب المصريين في رمضان

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ