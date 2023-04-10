بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع كلبها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق مرتدية بيجامة، وهي تحتضن كلبها في لقطات مختلفة، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الاحداث المشوقة، حيث واجه غادة عبد الرازق، زوجها أمجد بقتل شقيقتها التؤام لكنه أنكر، وواجهته بفيديو مسجل على كاميرات المراقبة تكذّب أقاويله.

وحاول أمجد أن يكذب مجدداً قائلًا لها أنه كان عند مي سليم، ولكنها أخبرته أنها تعلم أنها سافرت منذ ٤ أيام، وهددته بأن تطلب الشرطة.