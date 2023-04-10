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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس بطريق مصر اسكندرية الزراعي  أمام قرية دسونس بنطاق مركز  كفر الدوار ، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

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ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من" محمد أحمد عبد العزيز ، 42 مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، محمد خميس صبحي، 23 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وآخر مجهول الهوية.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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