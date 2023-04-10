أولوية الصراع.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء اليوم الإثنين، إن تركيزها الرئيسي ينصب على صد القوات الروسية في ليمان وباخموت وأفدييفاك ومارينكا في الشرق.

أوضحت أنه تم صد أكثر من 20 هجوما في الساعات الـ24 الماضية في تلك المناطق.

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان: “شنت روسيا 21 غارة جوية وخمس ضربات صاروخية عبر أوكرانيا، بما في ذلك أربع ضربات في كراماتورسك من أنظمة الدفاع الجوي S-300”.

وأضافت: “تعمل روسيا أيضًا على زيادة عدد نقاط التفتيش والدوريات في العديد من المناطق التي تسيطر عليها”.

وبالأمس، قالت قوات الدفاع الأوكرانية إنها أسقطت طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-24 وست طائرات بدون طيار.