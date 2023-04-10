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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الحياة في أمريكا تقلل عمرك إلى النصف.. تعرف على السبب

وفيات أمريكا
وفيات أمريكا

نشرت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة قصة بعنوان “عش حراً وتموت؟” ترصد من خلالها الحالة المحزنة لمتوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة، يتم فيها رصد الانقسام الكبير بين الولايات المتحدة والدول النظيرة حول متوسط ​​العمر المتوقع.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في أمريكا، والرسم البياني الذي نشرته NPR صادم، حيث يظهر أن متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة أقل مما هو عليه في كوبا أو لبنان.

كان الرقم معروفًا منذ ما قبل عيد الميلاد مباشرة عندما أعلن مسؤولو الصحة أن متوسط ​​العمر المتوقع في البلاد انخفض بشكل حاد للعام الثاني على التوالي إلى 76 عامًا.

معدل الوفيات الأمريكية 

ومع ذلك ، وصل الأسبوع الماضي المزيد من الأخبار بعد أن أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن معدل وفيات الأمهات في البلاد وصل إلى مستوى مرتفع في عام 2021 .

ووجدت ورقة بحثية أخرى في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال والمراهقين الأمريكيين.

هذا لا يشمل أن يكون كوفيد-19 سببا لانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وتفترض أنه سيعود مرة أخرى بمجرد التعامل مع الوباء.

بلغ معدل وفيات الأمهات في عام 2021 32.9 حالة وفاة لكل 100000 ولادة، وهو أعلى بأكثر من عشر مرات من بعض البلاد الأخرى ذات الدخل المرتفع ، بما في ذلك أستراليا والنمسا واليابان وإسبانيا التي كانت جميعها تتراوح بين 2 و 3 وفيات لكل منهما.

فيما يتعلق بمعدل وفيات الأطفال المتزايد، قال ستيفن وول، المؤلف الرئيسي للورقة والمدير الفخري لمركز المجتمع والصحة في جامعة فرجينيا كومنولث: “هذه هي المرة الأولى في حياتي المهنية التي أرى فيها زيادة في معدل وفيات الأطفال، إنها تتراجع دائمًا في الولايات المتحدة”.

سبب وفيات أمريكا 

وتشير الورقة إلى أن هذه الأرقام تتجاوز الصور النمطية للأمريكيين الذين يعانون من عادات غذائية سيئة أو غيرهم من الإدمان غير الصحي، ووجدت أن الأطفال الأمريكيين أقل عرضة للعيش حتى سن الخامسة من الأطفال في البلاد الأخرى ذات الدخل المرتفع.

وقام الباحثون بتصنيف ما وصفوه بأنه مساوئ صحية في الولايات المتحدة، وهو ما يعني بشكل أساسي أن مجرد العيش في البلد هو أسوأ على صحتك ويجعلك تموت في سن أصغر مما هو عليه في البلاد الأخرى.

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