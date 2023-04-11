إعادة رصف المنطقة مطلب سكان مربع 1186 بمساكن شيراتون

شكا سكان مربع 1186 فى مساكن شيراتون - التابعة لمحافظة القاهرة من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشوارع وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر.

وتقول إيمان محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان مربع 1186 فى مساكن شيراتون - التابعة لمحافظة القاهرة أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات حيث قام المقاول التابع لشركة المياه بتغيير مواسير المياه و لم يقوم برصف الشارع بالاضافة لتأكل الأرصفة لان المربع من اقدم الأماكن فى مساكن شيراتون من 1996 ".

وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي مربع 1186 ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".

وطالبت ايمان نيابة عن أهالي مربع 1186 برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.



وناشدت القارئة المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشوارع لتسهيل حركة الأهالي .



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