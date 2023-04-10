الشوط الأول..إصابة عبد الله السعيد والـ VAR يحرم الأهلي من ركلة جزاء

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبدأ اللقاء بهدوء حذر بين الفريقين، واعتمادا على التمريرات القصيرة دون تشكيل خطورة على المرميين.

تعرض اللاعب محمد هاني إلى إصابة قوية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وتم استدعاء الجهاز الطبي، تم علاجه واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة احتسب حكم المباراة أمين عمر ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد اعتراض لاعب بيراميدز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبي بيراميدز بالعودة لتقنية الـ VAR، وبالفعل فحص أمين عمر الفار وألغى ركلة الجزاء وأعاد الكرة لفريق بيراميدز.

وتعرض اللاعب عبد الله السعيد للإصابة بد تدخل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي معه في كرة أمام منطقة الجزاء، وتوقف اللعب وتم استدعاء الجهاز الطبي الذي حمله منقولا متأثرا باصابته خارج الملعب.



تشكيل الأهلي

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

