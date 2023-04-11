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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد يوجه رسالة إلى محمد عبد المنعم: أسلوبك خطر جدا.. فيديو

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

 

قال رمضان السيد أحد نجوم الأهلي القدامي إن الأهلي بدأ اللعب بعد أول 35 دقيقة من مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، لكن باتشيكوا كان يلعب على التعادل؛ للوصول إلى ضربات الجزاء، ويتحمل خسارة فريقه الكأس.


ولفت رمضان السيد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إلى أن بيرسي تاو كان أول اللاعبين الواجب تغييرهم، منذ بداية الشوط الثاني، مشيدا بأداء محمود كهربا وصناعة الفارق في كل مباراة يلعبها، منذ عودته للعب بعد توقف 6 شهور ماضية.


وأشاد بأداء حسين الشحات خلال المباراة معلقا «حسين الشحات النهاردة كان مجهدا خلال مباراة اليوم، وبقول لمحمد عبد المنعم ابعد عن أي مشكلة في الملعب، أنت لعيب مميز وكبير ودولي، لكن أسلوبك خطر جدا برغم إمكانياتك».


وأضاف «رجل المباراة اليوم في رأيي مروان عطية؛ كان الجندي المجهول اليوم في أداء المباراة والأهلي مؤخرا، وهو بيلعب رقم 6 بيقدر يخرجك للأمام نحو الهجوم».


وبشأن لقاء الأهلي والزمالك في السوبر بالإمارات، خلال الشهر المقبل قال «سنرى موقف المدير الفني الجديد للزمالك، لكن تلك الفترة لا يمكن الحكم على المباراة».

محمود كهربا الجندي المجهول الأهلى قناة صدي البلد الشهر المقبل كأس مصر بيراميدز

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