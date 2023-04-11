السودان.. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بغرب دارفور

أصدرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور لمدة شهر، بعدما شهدت الولاية اندلاع أحداث عنف قبلي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد أصدر والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله ابكر اليوم، القرار بجميع محليات الولاية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع لجنة الأمن بالولاية، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها محلية فوربرنقا.

ووفقا للوكالة السودانية، سيسري حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحا ولمدة أسبوعين، ووجه الوالي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.