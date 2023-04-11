برلماني: الإعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى انتهاك للشرعية الإنسانية

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، استفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاك للشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاعتداء على المسجد الأقصى يؤكد أنه مخطط وينذر بمزيد من التصعيد والمواجهات وهو تحول خطير تتحمله إسرائيل.

وحذر من أن استمرار تلك التعديات ينسف جهود حل الدولتين من أساسه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم من هذه التجاوزات، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقفا لوضع حد لهذه التجاوزات.

وشدد النائب على المنظمات الدولية للتعاون وتضافر الجهود لوقف هذا العنف، ولمنع استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.