برلماني: المتحف المصري الكبير سيكون أهم منطقة سياحية أثرية بالعالم

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا، سيكون بمثابة هدية مصر للعالم، مؤكدا أن منطقة المتحف المصري الكبير بعد التكامل مع هضبة الأهرامات ستصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم.

وثمن عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، توجيهات الرئيس السيسي للمسؤولين خلال اجتماع اليوم بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشاد النائب علاء قريطم ببدء التشغيل التجريبي المحدود للمتحف المصري الكبير وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية.

وأكد قريطم أن المتحف المصري الكبير سيساهم في جذب مزيد من السياح لمصر خاصة انه سيحتوي على ما يزيد عن ١٠٠ ألف قطعة أثرية من مختلف الحضارات، ما سيجعله وجهة سياحية رئيسية للعالم أجمع.