نجم الزمالك السابق يطرح سؤالا مثيرا عن الشناوي بعد فوز الأهلي بكأس مصر

طرح طارق السيد نجم الزمالك السابق سؤالا مثيرا للجدل عقب تتويج النادى الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 38 فى تاريخ الفريق الأحمر.

وكتب نجم الزمالك السابق في تغريدة عبر حسابه علي فيسبوك "رأيكم في أداء احمد الشناوي؟" وهو ما اثار غضب متابعيه"



الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.