عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يطرح سؤالا مثيرا عن الشناوي بعد فوز الأهلي بكأس مصر

الزمالك
الزمالك

طرح طارق السيد نجم الزمالك السابق سؤالا مثيرا للجدل عقب تتويج النادى الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 38 فى تاريخ الفريق الأحمر. 

 

وكتب نجم الزمالك السابق في تغريدة عبر حسابه علي فيسبوك "رأيكم في أداء احمد الشناوي؟"  وهو ما اثار غضب متابعيه"


الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

أحمد الشناوي كأس مصر النادي الأهلي نجم الزمالك ستاد القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

تصل إلى حد السيول.. الارصاد تحذر من سقوط الأمطار اليوم

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

الأزمة تشتعل .. الحكومة الكينية تعجز عن دفع الرواتب والرئيس يرفض القروض

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

استقدام الجلوس آيبيس.. استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر المبارك

بيان عاجل من وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن تجدد الاشتباكات مع أرمينيا

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات إذا شاهدت إحداها فقد أدركت الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

قطاع الإنتاج الوثائقي يعلن إنتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكتيبة 101"

دهس المصلين وطعن إمام بالصلاة| 48 ساعة جرائم ضد المسلمين بكندا وأمريكا

بعد زواجها بالجن.. بريطانية ملبوسة تطلب الطلاق من عفريتها

فيديو

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ