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غدر به وهو ساجد.. تفاصيل مؤلمة في حادث طعن إمام مسجد مصري بأمريكا|شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة حول واقعة قيام شخص بطعن إمام مسجد مصري الجنسية، أثناء صلاته بالمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاهد الفيديو:

تعرض إمام مسجد خلال صلاة الفجر لـ حادث مفجع، فقد استغل شاب ركوع الإمام والمصلين وقام بـ طعن الإمام وكان ذلك في مسجد بـ ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وطُعِنَ الإمام، الذي يدعى "سيد النقيب، خلال صلاة الفجر، بمسجد عمر، في جنوب باترسون، بحسب ما قال المتحدث باسم المسجد “عبد حمدان” لشبكة CNN.

وبعد الحادث، حاول منفذ عملية الطعن، الفرار من المسجد، لكن المصلين تمكنوا من الإمساك به واحتجازه حتى وصلت الشرطة واعتقلته، ويظهر ذلك واضحًا خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدان: إن المسجد كان يضم أكثر من 200 مصلٍ وقت الطعن.

وأضاف أنه يعتقد بشدة أن هذه كانت حادثة فردية، وطمأن جميع المصلين أن المسجد آمن، وعليهم ممارسة شعائرهم.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران إرهاب ضد الاسلام إمام مسجد الولايات المتحدة الامريكية صلاة الفجر أخبار الحوادث

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