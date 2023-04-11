علاء ميهوب: رفضت الانضمام للزمالك وشخص ما أوقع بيني وبين البدري

قال علاء ميهوب لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن هناك أشخاص تسببوا في الإيقاع بينى وبين حسام البدري أثناء التواجد بالجهاز الفنى للفريق الأحمر.

وأضاف علاء ميهوب خلال تصريحات إذاعية للشباب و الرياضة عبر برنامج النجوم فى رمضان مع الإعلامي محمد الليثي: "عند اختيار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البدري قام باستبعادى أيضا.. هناك شخص داخل النادى وآخر خارجه لا يرغبان فى وجودى بالعمل داخل النادى الأهلى".



وتابع علاء ميهوب أنه رفض الانضمام إلى نادى الزمالك بعد الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب ارتباطه بالجمهور الأحمر.

وأردف علاء ميهوب: "هناك شعور صعب من اللعب لنادى الزمالك فى ذلك التوقيت وأنا منتمى ومشجع للقلعة الحمراء قبل اللعب فى النادى الأهلى".