بعد تزايد استخدامها.. هل أصبحت تطبيقات منع الحمل بديلا للوسائل التقليدية ؟

شهدت تطبيقات منع الحمل مؤخرا تزايد كبير في الاستخدام حيث يعد تطبيق Natural Cycles واحدا من أشهر هذه التطبيقات، وكانت الشركة المطورة له قد حصلت على تمويل من Samsung Ventures لإدماجه مع ساعات سامسونج الذكية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن تطبيق Natural Cycles لمنع الحمل وغيره من التطبيقات الأخرى ستدخل عملية الدمج مع الساعات الذكية والأنظمة الصحية على الهواتف ليتم الاعتماد عليها بشكل أكبر مستقبلا، مما قد يجعلها بديلا مناسبا للبعض بعيدا عن الوسائل التقليدية.

وصرحت الدكتورة إيلينا بيرجلوند ، الشريك المؤسس لشركة Natural Cycles لمجلة “فوربس” بأن تطبيق Natural Cycles هو أول تطبيق في العالم مدعوم بخوارزمية مملوكة تستخدم درجة حرارة الجسم ومؤشرات الخصوبة الرئيسية الأخرى لتحديد حالة الخصوبة الفريدة لكل مستخدم.

وأضافت بيرجلوند أن التطبيق تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة وتم اعتماده لاستخدامه كوسيلة لمنع الحمل في أوروبا وأستراليا وسنغافورة.

وبحسب تقرير من شبكة بي بي سي فإنه قد صدرت شكاوى من تطبيق Natural Cycles من نساء قلن إنهن حملن أثناء استخدامه.

وقالت متحدثة باسم التطبيق لـ “بي بي سي” : "كما هو الحال مع أي وسيلة منع حمل، من المهم استخدام المنتج بشكل صحيح لزيادة الفعالية إلى أقصى حد، حيث لا توجد طريقة فعالة بنسبة 100٪ في منع الحمل، حتى عند استخدامها بشكل مثالي."

وأضافت أن فعالية التطبيق كانت "أعلى من معظم وسائل التوعية بالخصوبة"، فيما يؤكد جهاز الخدمات الصحية في بريطانيا أن الواقي الذكري هو النوع الوحيد من وسائل منع الحمل الذي يمكنه أن يمنع الحمل والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً معا، وفقا لـ "بي بي سي".