عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تزايد استخدامها.. هل أصبحت تطبيقات منع الحمل بديلا للوسائل التقليدية ؟

هل أصبحت تطبيقات
هل أصبحت تطبيقات منع الحمل بديلا للوسائل التقليدية ؟

شهدت تطبيقات منع الحمل مؤخرا تزايد كبير في الاستخدام حيث يعد تطبيق Natural Cycles واحدا من أشهر هذه التطبيقات، وكانت الشركة المطورة له قد حصلت على تمويل من Samsung Ventures لإدماجه مع ساعات سامسونج الذكية. 

 

وتشير هذه الخطوة إلى أن تطبيق Natural Cycles لمنع الحمل وغيره من التطبيقات الأخرى ستدخل عملية الدمج مع الساعات الذكية والأنظمة الصحية على الهواتف ليتم الاعتماد عليها بشكل أكبر مستقبلا، مما قد يجعلها بديلا مناسبا للبعض بعيدا عن الوسائل التقليدية. 

 

وصرحت الدكتورة إيلينا بيرجلوند ، الشريك المؤسس لشركة Natural Cycles لمجلة “فوربس” بأن تطبيق Natural Cycles هو أول تطبيق في العالم مدعوم بخوارزمية مملوكة تستخدم درجة حرارة الجسم ومؤشرات الخصوبة الرئيسية الأخرى لتحديد حالة الخصوبة الفريدة لكل مستخدم.

 

وأضافت بيرجلوند أن التطبيق تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة وتم اعتماده لاستخدامه كوسيلة لمنع الحمل في أوروبا وأستراليا وسنغافورة.

 

وبحسب تقرير من شبكة بي بي سي فإنه قد صدرت شكاوى من تطبيق Natural Cycles من نساء قلن إنهن حملن أثناء استخدامه. 

 

وقالت متحدثة باسم التطبيق لـ “بي بي سي” : "كما هو الحال مع أي وسيلة منع حمل، من المهم استخدام المنتج بشكل صحيح لزيادة الفعالية إلى أقصى حد، حيث لا توجد طريقة فعالة بنسبة 100٪ في منع الحمل، حتى عند استخدامها بشكل مثالي."

 

وأضافت أن فعالية التطبيق كانت "أعلى من معظم وسائل التوعية بالخصوبة"، فيما يؤكد جهاز الخدمات الصحية  في بريطانيا أن الواقي الذكري هو النوع الوحيد من وسائل منع الحمل الذي يمكنه أن يمنع الحمل والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً معا، وفقا لـ "بي بي سي".  

تطبيقات منع الحمل تطبيق Natural Cycles وسائل منع الحمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية افضل وسائل منع الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

وزيرا التعليم والشباب يكرمان الفرق الفائزة في نهائي الدورة الرمضانية 2023.. صور

تدخل وزارة العدل.. إعلان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن أزمة الوثائق السرية

"فوكس نيوز" تفجر مفاجأة بشأن مسرب الوثائق السرية الأمريكية

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

وزير الشباب والرياضة: ندعم الأنشطة الطلابية في جميع المدارس المصرية

بعد تزايد استخدامها.. هل أصبحت تطبيقات منع الحمل بديلا للوسائل التقليدية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون هد حيل.. طريقة سهلة لتنظيف السجاد قبل العيد

لن تصدق سعره.. شاهد أغلى ساندويتش جبن في العالم

مسلسل ستهم الحلقة 20 .. روجينا تعمل تباعا على ميكروباص وترفض الزواج

بالريال والجنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ