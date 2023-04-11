زوجة نجم الأهلي السابق تخطف القلوب بجمالها وأناقتها.. شاهد

حرصت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي علي مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وخطفت غزلان، الأنظار بإطلالة ملفتة مرتدية فستان انيق أحمر اللون ووضعت بعض اللمسات الناعمة من المكياج الذي ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة ابرزت جمال ملامحها.

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.