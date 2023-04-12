برلمانية تشيد بإضافة حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الإردب لـ1500 جنيه

أشادت الدكتورة هناء فاروق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة الادارية، على الحافز الإضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

وقالت فاروق، خلال تصريحات صحفية، إنها طالبت كثيرا من العام الماضي خلال جلسات مجلس النواب العامة و داخل اللجان و ايضا بجلستي استطلاع الآراء في الإصلاحات الهيكلية وجلسة مواجهة غلاء المعيشة بمجلس الوزراء، بضرورة تغيير بعض السياسات في وزارة الزراعة و التموين بتحقيق سعر عادل للفلاح في توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح و الأرز والذرة والقطن والقصب.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب تغيير هذه السياسية حتي يستطيع الفلاح مواجهة ارتفاع تكلفة زراعة هذه المحاصيل، ويحقق هامش ربح عادلاً، بالإضافة إلي أن تصل الدولة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ذات البعد الاقتصادي القومي.