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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في حادثي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادثي مرور في مركزي بني مزار والعدوة شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية البهنسا في مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة عبد الله.ف 40 عاما، موظف، ونجليه أنس 11 عاما، ياسين 15 عاما، طالبين، ويقيمون جميعا في مركز ملوي، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

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كما تلقي مأمور مركز شرطة العدوة بلاغا باصطدام السيارة رقم 3215  ميكروباص بالرصيف في مدينة العدوة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق. 

مما أسفر عن إصابة حمادة. خ 42 عاما وهاني. ا 46 عاما ومعتمد. ا 27 عاما ومحمود. ا 40 عاما، ويقيمون في مركز مطاي، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات كدمات واشتباه إرتجاج.

 

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