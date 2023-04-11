إيقاف بناء وإزالة 7 حالات مخالفة بمركزي المنيا وبني مزار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

فقد أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ثلاث حالات بناء مخالف وعشوائي بدون ترخيص، حيث تم رصد حالتي تعدى بحي غرب المدينة وعلى الفور تم إيقاف أعمال شدة خشبية لصب أعمدة الدور الخامس بأحد المباني دون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف داخل أحد الأبراج السكنية، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائي .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى المركز، حيث تم إزالة حاله تعدى بالبناء المخالف بعمل" سمل خرسانى" بقرية الشلابى التابعة لقرية بني على ، وتم إزاله حالتين تعدى بالبناء المخالف في المهد بعزبة الصعايدة التابعة لقرية صندفا، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء مخالف بشارع العاشر من رمضان بحي شمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على مواد البناء.

