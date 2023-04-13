مخاطر عديدة للأدوية والمكملات الغذائية.. حسام موافي يكشف التفاصيل

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن المكملات الغذائية والأدوية لا توصف الا للمريض، مشيرا إلى أن هناك فيتامينات لا تذوب في الماء، وهناك فيتامينات تذوب.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفيتامينات التي تذوب في الماء ينزل في البول،حتى لو كانت بكمية زائدة.

بدون استشارة طبيب.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الفيتامينات التي لا تذوب في الماء له ضرر خاصة فيتامين "د"، قد تسبب أضرار للجسم، معلقا "لا داعي لاستخدام الدواء والفيتامينات بدون استشارة طبيب.

