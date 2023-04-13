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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة على الأسواق بمطروح.. وضبط كميات من الرنجة غير الصالحة للاستخدام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الحملة

قاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الوقائي، حملة موسعة بمشاركة الطب الوقائي ومباحث التموين على محالّ الأسماك الطازجة ومحالّ السمك المدخن والفسيخ.

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أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على ديدان وحشرات وتغيير في الخواص الطبيعية وتم التحفظ علي المضبوطات وجار العرض علي النيابة.

وأكد الدكتور مبروك سالم استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح، وخاصة أثناء شهر رمضان المبارك وأعياد شم النسيم.

وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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