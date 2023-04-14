صحفي عراقي: المحتل الأمريكي حول بغداد إلى بلد ممزق..وحياتي مهددة بسبب الفاسدين

أكد الكاتب الصحفي العراقي منتصر الزيدي، أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا إزاء غزو واحتلال العراق، مشيرا إلى أن المحتل الأمريكي حول العراق إلى بلد ممزق.

وقال منتصر الزيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه على الرغم من مرور 20 عاما، إلا أنه مازال الاحتلال السياسي الأمريكي للعراق مستمرا.

وتابع الكاتب الصحفي منتصر الزيدي، أن العراقيين يعانون من الفقر والجهال بسبب الغزو الأمريكي، إضافة إلى أن الميليشيات وحزب الفساد يحكمون العراق.

حياتي مهددة

وأشار منتصر الزيدي إلى أن حياتي مهددة في العراق من الفاسدين.

