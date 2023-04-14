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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. مصر وتركيا تتفقان على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والقبض على المسئول عن تسريب وثائق البنتاجون

أرشيفية
أرشيفية

ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية جديدة
السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
عبدالله بن زايد يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "فاغنر" بسبب أنشطتها في أوكرانيا
كوريا الشمالية تختبر صاروخا عابرا للقارات
العراق.. مقتدى الصدر يعلن تجميد "التيار الصدري" لمدة عام


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية سامح شكري أكد أنه بحث مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو العديد من القضايا وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتنمية المؤسسات بين البلدين والجهود المبذولة.

وأضاف "كما تناولنا جميع أوجه العلاقات والعمل على تذليل أى ما قد يحد من تطور العلاقات والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، والإحساس المتبادل بأن في تنمية هذه العلاقة ما يعضد الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويعود بالنفع بشكل كبير على شعبي البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة".

وقال شكري: "اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصالات والتواصل للفوائد الناتجة عنها من خلال تحديد نتائج محددة تؤدي إلى مزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها، واتفقنا أيضا على إطار زمني محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الديبلوماسية، والذي سيتم الاعلان عنه في الوقت الملائم، وذلك في إطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين لتتوج المسار الذي بدأناه منذ سنوات، ولكنه أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة الثنائية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة، في خطوة تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وأفادت "الراي" بأن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن تجميد "التيار الصدري" لمدة عام. كما كتب على "تويتر": "الحساب مغلق إلى إشعار آخر". وأضاف: "أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض من الموبقات.. فهذا أمر جلل. فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة".

وقالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية السعودية قالت فيها لها: ""تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والتي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض".

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قوله إن "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة".

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، أعلن أنه "قام بعملية اعتقال ويواصل إجراء نشاط إنفاذ القانون المصرح به في منزل بنورث دايتون في ولاية ماساتشوستس"، وذلك بالتزامن مع تقرير إعلامي عن أنه تم التعرف على مشتبه به في تسريب معلومات سرية.

وقالت "الوطن" إن الاتحاد الأوروبي أدرج مموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" في قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل؛ بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وفق بيان للمجلس الأوروبي.

وذكرت "الجريدة" أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، الخميس. وكانت كوريا الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد يوم الخميس، مما أثار حالة من الذعر في شمال اليابان، حيث طُلب من السكان الاحتماء، غير أنه اتضح عدم وجود خطر.

 

 

كوريا الشمالية مصر الكويت الاتحاد الأوروبي البنتاجون صحف الكويت سامح شكري تركيا

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