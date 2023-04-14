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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام التاسعة والربع مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد فاركو:

يستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم واستعادة صدارة الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلي لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بلقب كأس مصر، الإثنين الماضي، على حساب فريق بيراميدز بنتيجة 2-1.

ويفقد الأهلي خدمات كل من غياب رامي ربيعه وعمرو السولية بعد إصابتهما في مباراة بيراميدز الأخيرة، بالإضافة إلى طاهر وعبد القادر ومتولي للإصابة أيضا.

كما يخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد لبرنامج تأهيلي مكثف في العاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائهما جراحة الرباط الصليبي.

في المقابل، يطمح فريق فاركو في تفجير مفاجأة بالفوز على الأهلي في لقاء الليلة، للتقدم إلى المركز السابع في ترتيب مسابقة الدوري، أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد  47 نقطة، متأخرا بنقطة وحيدة عن فيوتشر متصدر الترتيب، مع تبقى 3 لقاءات مؤجلة للمارد الأحمر بجانب لقاء اليوم، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

الأهلى فاركو الدوري الممتاز موعد مباراة الأهلي وفاركو كولر

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